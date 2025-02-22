Секрет под полом: семья обнаружила бассейн прямо в гостиной (видео)

Все началось с того, что Даниэль и ее мама Донна обратили внимание на различие в покрытии пола: одна его часть была деревянной, а другая – бетонной. Заинтригованные этим, женщины решили разобраться, в чем дело.

Related video

Неожиданная находка ждала семью из Северной Каролины (США), когда они решили выяснить, что скрывается под полом их нового дома. Даниэль и ее мама Донна, переехавшие в фермерский дом в октябре 2022 года, обнаружили под гостиной… настоящий бассейн. Об этом девушка рассказала в одном из своих видео в Instagram.

Все началось с того, что женщины заметили разницу в материале пола: одна его часть была деревянной, другая – бетонной. Любопытство взяло верх, и они решили исследовать это место. Вскоре они обнаружили потайные крепления на стене, которые привели их к удивительному открытию: под их гостиной находился полностью оборудованный бассейн с лестницей и ступенями.

Как выяснилось, дом был построен в 1990-х годах местными художниками, а изначально на этом месте находился коттедж 1970-х годов. Предыдущие владельцы планировали сделать крытый бассейн, но затем отказались от идеи из-за высокой влажности. Вместо этого они закрыли его и построили наружный бассейн, а о внутреннем попросту забыли.

Теперь перед Даниэль и ее мамой стоит дилемма: что делать с необычной находкой? Некоторые предлагают превратить бассейн в хранилище для продуктов, другие шутят, что можно просто наполнить его водой и смотреть телевизор, плавая на надувном круге.

Ранее Фокус сообщал, что замок, который 700 лет принадлежал одной семье, впервые выставлен на продажу. Владение включает не только само величественное здание, но и 445 акров земли, а также озеро, паб, вертолетную площадку, парковку и деревенский магазин. Кроме того, на территории находятся крикетное поле, отель, чайная и сувенирный магазин.

Также стало известно, что мужчина обнаружил заброшенный вокзал, где "время остановилось". Блогер по имени Дэйв нашел железнодорожную станцию, изучая ее историю в интернете и решил побывать внутри.