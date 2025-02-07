Мужчина обнаружил заброшенный вокзал, где "время остановилось" (фото, видео)

Блогер по имени Дэйв нашел железнодорожную станцию, изучая ее историю в интернете и решил побывать внутри.

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Известный исследователь заброшенных мест по имени Дэйв, ведущий блог Freaktography, обнаружил величественное, но ныне заброшенное здание Центрального терминала Буффало в штате Нью-Йорк (США). Об этом он рассказал в одном из своих видео на YouTube.

Некогда оживленный железнодорожный вокзал, открытый в 1929 году, когда-то служил важным транспортным узлом, но теперь стоит в запустении, словно оставшись в прошлом.

Дэйв нашел вокзал, изучая его историю в интернете, и отправился на место, чтобы запечатлеть его текущий облик. Внутри он обнаружил пустые билетные кассы, старинные статуи и огромные часы, стрелки которых застыли на 12:54. Несмотря на годы заброшенности, здание поразило исследователя своим относительно хорошим состоянием: крыша и стены сохранились, а полы остались достаточно чистыми.

Пустые билетные кассы Фото: Freaktography Огромные часы, стрелки которых застыли на 12:54 Фото: Freaktography

Снаружи вокзал выглядит мрачнее – заколоченные окна, обветшалые платформы, заросшие лестницы и ржавые железнодорожные пути. Хотя пути по обе стороны станции все еще используются, поезда здесь больше не останавливаются.

Однако будущее Центрального терминала Буффало может измениться. По словам Дэйва, местные организации и волонтеры активно работают над восстановлением здания, надеясь превратить его в общественный и культурный центр.

"Будущее терминала больше не потеряно для времени. Это символ силы сохранения и гордости города, который возвращает себе свою историю", — подчеркнул исследователь.

Ранее Фокус сообщал, что замок, который 700 лет принадлежал одной семье, впервые выставлен на продажу. Владение включает не только само величественное здание, но и 445 акров земли, а также озеро, паб, вертолетную площадку, парковку и деревенский магазин. Кроме того, на территории находятся крикетное поле, отель, чайная и сувенирный магазин.

Также стало известно, что элитный район превратился в свалку с пустующими особняками. Проспект служил пристанищем для мировых знаменитостей, включая Джастина Бибера и султана Брунея. Однако теперь роскошные особняки, стоившие миллионы, заколочены металлическими листами и покрыты граффити.