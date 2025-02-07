Чоловік знайшов покинутий вокзал, де "час зупинився" (фото, відео)

Блогер на ім'я Дейв знайшов залізничну станцію, вивчаючи її історію в інтернеті, і вирішив побувати всередині.

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Відомий дослідник занедбаних місць на ім'я Дейв, який веде блог Freaktography, знайшов величну, але нині занедбану будівлю Центрального терміналу Баффало в штаті Нью-Йорк (США). Про це він розповів в одному зі своїх відео на YouTube.

Колись жвавий залізничний вокзал, відкритий 1929 року, колись слугував важливим транспортним вузлом, але тепер стоїть у запустінні, немов залишившись у минулому.

Дейв знайшов вокзал, вивчаючи його історію в інтернеті, і вирушив на місце, щоб зафіксувати його поточний вигляд. Усередині він виявив порожні квиткові каси, старовинні статуї й величезний годинник, стрілки якого застигли на 12:54. Попри роки занедбаності, будівля вразила дослідника своїм відносно гарним станом: дах і стіни збереглися, а підлога залишилася досить чистою.

Порожні квиткові каси Фото: Freaktography Величезний годинник, стрілки якого застигли на 12:54 Фото: Freaktography

Зовні вокзал виглядає похмуріше — забиті вікна, застарілі платформи, зарослі сходи та іржаві залізничні колії. Хоча колії по обидва боки станції все ще використовуються, поїзди тут більше не зупиняються.

Однак майбутнє Центрального терміналу Баффало може змінитися. За словами Дейва, місцеві організації та волонтери активно працюють над відновленням будівлі, сподіваючись перетворити її на громадський і культурний центр.

"Майбутнє терміналу більше не втрачене для часу. Це символ сили збереження та гордості міста, яке повертає собі свою історію", — наголосив дослідник.

Раніше Фокус повідомляв, що замок, який 700 років належав одній сім'ї, вперше виставлено на продаж. Володіння включає не тільки саму величну будівлю, а й 445 акрів землі, а також озеро, паб, вертолітний майданчик, парковку і сільський магазин. Крім того, на території розташовані крикетне поле, готель, чайна і сувенірний магазин.

Також стало відомо, що елітний район перетворився на звалище з порожніми особняками. Проспект слугував притулком для світових знаменитостей, включно з Джастіном Бібером і султаном Брунею. Однак тепер розкішні особняки, що коштували мільйони, забиті металевими листами і покриті графіті.