Таємниці минулого розкрито: загублені документи 1904 року пролили світло на незвичайні злочини

Старовинна книга в червоній шкіряній палітурці стала цінним історичним артефактом. На її сторінках детально описано злочини, призначені штрафи та судові витрати початку XX століття

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Співробітники магазину Rescued Treasures у місті Каспер, штат Вайомінг (США), зробили несподіване відкриття під час сортування пожертвуваних речей. Серед звичайних книг вони виявили старовинний 315-сторінковий поліцейський протокол, датований 1904 роком. Про це пише FOX News.

Книга в червоній шкіряній палітурці виявилася справжнім історичним артефактом — у ній зафіксовано різні злочини, штрафи та судові витрати початку XX століття. Серед найцікавіших записів — штраф у розмірі 100 доларів за утримання борделя. Цікаво, що в сучасному Нью-Йорку за аналогічний злочин передбачено штраф до 1000 доларів або тюремне ув'язнення терміном до року.

Також в архіві є згадка про штраф у 4,10 долара за їзду на коні в нетверезому стані. У списку інших правопорушень значаться порушення громадського порядку і носіння смертоносної зброї.

Книга в червоній шкіряній палітурці виявилася справжнім історичним артефактом Фото: Wyoming Rescue Mission

Поліцейський протокол було передано назад у місто Каспер і місцеве поліцейське управління. Координатор по роботі з населенням Вайомінгської рятувальної місії Адам Флек зазначив, що хоча відтоді багато чого змінилося, деякі проблеми залишаються актуальними і сьогодні.

Знахідкою поділилася у Facebook, а начальник поліції Каспера Кіт Макфайтерс назвав цю подію важливою для історії міста.

"Історія будь-якої організації — це важливий аспект її культури й майбутнього... Ми подбаємо про те, щоб цей запис нашої історії було збережено з честю і гідністю", — сказав він.

Виконавчий директор магазину Бред Гопкінс наголосив, що співробітники Rescued Treasures виявили справжню уважність, розпізнавши в цій книзі історичний скарб.

Видання зазначає, що подібні поліцейські архіви зазвичай зберігаються в Національному архіві США, де зібрані документи федеральних правоохоронних органів з кінця XVIII століття до початку 2000-х років.

Раніше Фокус повідомляв, що замок, який 700 років належав одній сім'ї, вперше виставлено на продаж. Володіння включає не тільки саму величну будівлю, а й 445 акрів землі, а також озеро, паб, вертолітний майданчик, стоянку і сільський магазин. Крім того, на території розташовані крикетне поле, готель, чайна і сувенірний магазин.

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