Тайны прошлого раскрыты: утерянные документы 1904 года пролили свет на необычные преступления

Старинная книга в красном кожаном переплете стала ценным историческим артефактом. На ее страницах подробно описаны преступления, назначенные штрафы и судебные расходы начала XX века

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Сотрудники магазина Rescued Treasures в городе Каспер, штат Вайоминг (США), сделали неожиданное открытие во время сортировки пожертвованных вещей. Среди обычных книг они обнаружили старинный 315-страничный полицейский протокол, датируемый 1904 годом. Об этом пишет FOX News.

Книга в красном кожаном переплете оказалась настоящим историческим артефактом — в ней зафиксированы различные преступления, штрафы и судебные издержки начала XX века. Среди наиболее любопытных записей — штраф в размере 100 долларов за содержание борделя. Интересно, что в современном Нью-Йорке за аналогичное преступление предусмотрен штраф до 1000 долларов или тюремное заключение сроком до года.

Также в архиве есть упоминание о штрафе в 4,10 доллара за езду на лошади в нетрезвом состоянии. В списке других правонарушений значатся нарушение общественного порядка и ношение смертоносного оружия.

Книга в красном кожаном переплете оказалась настоящим историческим артефактом Фото: Wyoming Rescue Mission

Полицейский протокол был передан обратно в город Каспер и местное полицейское управление. Координатор по работе с населением Вайомингской спасательной миссии Адам Флэк отметил, что хотя с тех пор многое изменилось, некоторые проблемы остаются актуальными и сегодня.

Находкой поделилась в Facebook, а начальник полиции Каспера Кит Макфайтерс назвал это событие важным для истории города.

"История любой организации — это важный аспект ее культуры и будущего… Мы позаботимся о том, чтобы эта запись нашей истории была сохранена с честью и достоинством", — сказал он.

Исполнительный директор магазина Брэд Хопкинс подчеркнул, что сотрудники Rescued Treasures проявили настоящую внимательность, распознав в этой книге историческое сокровище.

Издание отмечает, что подобные полицейские архивы обычно хранятся в Национальном архиве США, где собраны документы федеральных правоохранительных органов с конца XVIII века до начала 2000-х годов.

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