Секрет під підлогою: подружжя знайшло таємні любовні листи 100-річної давнини (фото)

Домовласник зазначив, що вони з дружиною проводять свого роду історичне розслідування, дізнаючись більше про перших мешканців свого будинку.

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Під час ремонту подружня пара натрапила на несподіваний артефакт із минулого — заховані під мостинами їхнього будинку старовинні любовні листи. Про це на популярному форумі Reddit написав користувач із ніком @destructsean.

Як з'ясувалося, будівельники знайшли 14 романтичних послань у підвалі, які натякають на таємну інтрижку колишнього власника будинку.

"Ми з дружиною читаємо їх і намагаємося відновити хронологію подій. Здається, тут замішаний одружений чоловік, але листи явно любовного характеру", — поділився знахідкою домовласник.

Цікаво, що в деяких листах містився заклик знищити їх, однак автор так і не виконав цього прохання. Послання були заховані в балці підлоги першого поверху, доступ до якої був можливий тільки з підвалу.

Хоча виявлене листування, ймовірно, розбило б серце дружини колишнього власника, нинішній домовласник зізнався, що вивчає його з ентузіазмом: "Це свого роду історичне розслідування — ми дізнаємося більше про перших мешканців нашого 100-річного будинку".

У деяких листах містився заклик знищити їх, однак автор так і не виконав цього прохання Фото: Reddit

Після публікації листів користувачі соцмереж запропонували з'ясувати долю закоханих, але зробити це виявилося непросто — єдиною згадкою в листах було ім'я "Фредді". Один із коментаторів зауважив, що почерк на конвертах різний, а отже, авторів листів могло бути двоє. Інші користувачі запропонували передати листи до місцевого історичного архіву.

"Такі знахідки здаються незначними, але насправді вони розповідають живу історію минулого", — зазначив один із коментаторів.

Серед тих, хто обговорює знахідку, знайшлися й ті, хто ділився схожими історіями. Один користувач розповів, як під час ремонту офісу виявив листування між начальником і секретаркою, в якому було навіть любовне послання, написане на стікерах.

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