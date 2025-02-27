Вкрадене золото знайшли у відрі з одягом: поліція розслідує незвичайний випадок (фото)

Крадіжка сталася, коли господиня Саріна Чакінгал із сім'єю була відсутня. Злодії проникли в будинок, знявши черепицю з даху.

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Злодій повернув вкрадені золоті прикраси в будинок, з якого їх викрали, залишивши їх у відрі для білизни. Інцидент стався в місті Муккам (Індія), де минулої суботи, 22 лютого, з будинку сім'ї Саріни Чакінгал зникли 25 золотих монет. Про це пише On Manorama.

Крадіжка сталася, коли господиня з сім'єю була відсутня. Вони пішли до родичів близько 20:00 і повернулися за дві години, виявивши зникнення цінностей із коробок під шафою в спальні. Злодії проникли в будинок, знявши черепицю з даху.

Після звернення сім'ї в поліцію почалося розслідування, під час якого Саріна висловила підозри щодо деяких родичів. Однак справа набула несподіваного повороту — у четвер вранці, 27 лютого, вкрадені прикраси, за винятком одного ланцюжка, були знайдені у відрі з брудним одягом за межами будинку.

Сім'я натрапила на пропажу випадково, збираючись зайнятися пранням Фото: Kerala Kaumudi

Сім'я натрапила на пропажу випадково, збираючись зайнятися пранням.

Правоохоронні органи вважають, що злочинець міг повернути коштовності зі страху бути спійманим. Поліція Муккама підтвердила факт виявлення прикрас і продовжує пошуки зловмисника.

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