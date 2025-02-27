Вкрадене золото знайшли у відрі з одягом: поліція розслідує незвичайний випадок (фото)
Крадіжка сталася, коли господиня Саріна Чакінгал із сім'єю була відсутня. Злодії проникли в будинок, знявши черепицю з даху.
Злодій повернув вкрадені золоті прикраси в будинок, з якого їх викрали, залишивши їх у відрі для білизни. Інцидент стався в місті Муккам (Індія), де минулої суботи, 22 лютого, з будинку сім'ї Саріни Чакінгал зникли 25 золотих монет. Про це пише On Manorama.
Крадіжка сталася, коли господиня з сім'єю була відсутня. Вони пішли до родичів близько 20:00 і повернулися за дві години, виявивши зникнення цінностей із коробок під шафою в спальні. Злодії проникли в будинок, знявши черепицю з даху.
Після звернення сім'ї в поліцію почалося розслідування, під час якого Саріна висловила підозри щодо деяких родичів. Однак справа набула несподіваного повороту — у четвер вранці, 27 лютого, вкрадені прикраси, за винятком одного ланцюжка, були знайдені у відрі з брудним одягом за межами будинку.
Сім'я натрапила на пропажу випадково, збираючись зайнятися пранням.
Правоохоронні органи вважають, що злочинець міг повернути коштовності зі страху бути спійманим. Поліція Муккама підтвердила факт виявлення прикрас і продовжує пошуки зловмисника.
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