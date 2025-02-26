Мужчина намеренно взорвал свой дом: зачем он это сделал (фото)

В день происшествия Эндрю МакКубин сообщил соседям, что чувствует запах газа, и даже пошутил, что они все взлетят на воздух. Коммунальные службы о проблеме он не предупредил.

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Суд присяжных признал, что взрыв, разрушивший дом и серьезно повредивший соседние здания, был устроен намеренно. Инцидент произошел в июне прошлого года в Великобритании, а главным фигурантом дела стал 57-летний Эндрю МакКубин. Об этом пишет BBC.

По данным прокуратуры, мужчина вмешался в подачу газа в своем арендованном доме за несколько минут до взрыва. Однако, несмотря на то что сам он почувствовал запах газа, коммунальные службы он о проблеме не предупредил.

Слушания по делу проходили в Teesside Crown Court в отсутствие обвиняемого, поскольку он был признан неспособным предстать перед судом по причине психического состояния. Тем не менее после двух часов обсуждения присяжные пришли к выводу, что МакКубин совершил преступление.

В день происшествия он сообщил соседям, что чувствует запах газа Фото: PA

Судья Саймон Батист сообщил, что рассматривает возможность помещения обвиняемого в психиатрическую больницу, но для этого потребуется проведение дополнительных медицинских обследований. В настоящее время МакКубин находится в тюрьме.

Следствие установило, что мужчина жил в доме с двумя спальнями с 2017 года. За несколько недель до взрыва он высказывал мысли о самоубийстве. В день происшествия он сообщил соседям, что чувствует запах газа, и даже пошутил: "Ну, тогда мы все взлетим на воздух".

По словам прокурора Кристофера Бейкера, в тот же день МакКубин позвонил в компанию Northern Gas, но сделал это только для пополнения баланса на счетчике электроэнергии, ни разу не упомянув проблему с газом.

Взрыв произошел около 12:45 по британскому времени, в результате чего МакКубин получил серьезные ожоги. Эксперты установили, что газовая труба в шкафу была отсоединена намеренно. Камеры видеонаблюдения подтвердили, что в тот день в доме находился только сам МакКубин.

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