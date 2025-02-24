Тысячи домов под угрозой: целый город может быть поглощен гигантской воронкой (фото)

За последние несколько месяцев карстовые воронки стали увеличиваться в геометрической прогрессии, приближаясь к жилым кварталам. Несколько домов уже разрушены.

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Власти бразильского города Буритикупу, расположенного в штате Мараньян, объявили режим чрезвычайного положения из-за масштабного разрастания карстовых воронок, угрожающих жилым районам. Около 1200 жителей оказались под угрозой потери своих домов, так как почва в регионе разрушается с высокой скоростью. Об этом пишет Daily Star.

По данным местных властей, проблема усугубляется на протяжении последних 30 лет. Главными причинами называют хаотичное градостроительство, массовую вырубку лесов и проливные дожди, размывающие песчаную почву. За последние несколько месяцев карстовые воронки стали увеличиваться в геометрической прогрессии, приближаясь к жилым кварталам. Несколько домов уже разрушены.

Секретарь по общественным работам Буритикупу, инженер Лукас Консейсао, заявил, что власти пока не могут предложить эффективное решение для предотвращения дальнейшего разрушения.

В городе объявили режим чрезвычайного положения Фото: AFP Около 1200 жителей оказались под угрозой потери своих домов Фото: AFP

Схожие проблемы наблюдаются и в Великобритании. Недавно на улице Годстоун Хай-стрит в графстве Суррей образовалась огромная карстовая воронка, что привело к эвакуации жителей и перекрытию дорог. Диаметр провала составил около 19 метров, а его ширина достигала трех метров.

По предварительным данным, причиной инцидента стал прорыв трубы водопровода. Водоснабжающая компания SES Water сообщила, что работает в тесном сотрудничестве с экстренными службами для скорейшего устранения последствий аварии. Власти призвали водителей избегать района обрушения, а местным жителям, оставшимся без воды, организована доставка питьевой воды.

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