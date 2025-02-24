Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Тысячи домов под угрозой: целый город может быть поглощен гигантской воронкой (фото)

Гигантская воронка, тысячи домов под угрозой, город может быть поглощен, разрушенные дома, оползень, песчаная почва, чрезвычайное положение
Фото: AFP | По данным местных властей, проблема усугубляется на протяжении последних 30 лет

За последние несколько месяцев карстовые воронки стали увеличиваться в геометрической прогрессии, приближаясь к жилым кварталам. Несколько домов уже разрушены.

Related video

Власти бразильского города Буритикупу, расположенного в штате Мараньян, объявили режим чрезвычайного положения из-за масштабного разрастания карстовых воронок, угрожающих жилым районам. Около 1200 жителей оказались под угрозой потери своих домов, так как почва в регионе разрушается с высокой скоростью. Об этом пишет Daily Star.

По данным местных властей, проблема усугубляется на протяжении последних 30 лет. Главными причинами называют хаотичное градостроительство, массовую вырубку лесов и проливные дожди, размывающие песчаную почву. За последние несколько месяцев карстовые воронки стали увеличиваться в геометрической прогрессии, приближаясь к жилым кварталам. Несколько домов уже разрушены.

Секретарь по общественным работам Буритикупу, инженер Лукас Консейсао, заявил, что власти пока не могут предложить эффективное решение для предотвращения дальнейшего разрушения.

Гигантская воронка, тысячи домов под угрозой, город может быть поглощен, разрушенные дома, оползень, песчаная почва, чрезвычайное положение Fullscreen
В городе объявили режим чрезвычайного положения
Фото: AFP
Гигантская воронка, тысячи домов под угрозой, город может быть поглощен, разрушенные дома, оползень, песчаная почва, чрезвычайное положение Fullscreen
Около 1200 жителей оказались под угрозой потери своих домов
Фото: AFP

Схожие проблемы наблюдаются и в Великобритании. Недавно на улице Годстоун Хай-стрит в графстве Суррей образовалась огромная карстовая воронка, что привело к эвакуации жителей и перекрытию дорог. Диаметр провала составил около 19 метров, а его ширина достигала трех метров.

По предварительным данным, причиной инцидента стал прорыв трубы водопровода. Водоснабжающая компания SES Water сообщила, что работает в тесном сотрудничестве с экстренными службами для скорейшего устранения последствий аварии. Власти призвали водителей избегать района обрушения, а местным жителям, оставшимся без воды, организована доставка питьевой воды.

Ранее Фокус сообщал, что семья купила дом в другой стране, не осмотрев его. Покупка нового жилья обернулась бесконечным ремонтом, стрессом и финансовыми проблемами. Потребовалось 5 лет, дюжина рабочих и два подрядчика, чтобы довести дом до ума.

Также стало известно, что супруги продали дом на берегу моря, чтобы жить в маленькой лодке. Ула и Джош провели экскурсию по своему дому и поделились опытом жизни на воде. Они показали, как удобно и рационально организовано их уникальное жилье, а также рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.