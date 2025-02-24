Тисячі будинків під загрозою: ціле місто може бути поглинуте гігантською воронкою (фото)

За останні кілька місяців карстові воронки стали збільшуватися в геометричній прогресії, наближаючись до житлових кварталів. Кілька будинків уже зруйновано.

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Влада бразильського міста Бурітікупу, розташованого в штаті Мараньян, оголосила режим надзвичайного стану через масштабне розростання карстових вирв, що загрожують житловим районам. Близько 1200 жителів опинилися під загрозою втрати своїх будинків, оскільки ґрунт у регіоні руйнується з високою швидкістю. Про це пише Daily Star.

За даними місцевої влади, проблема посилюється протягом останніх 30 років. Головними причинами називають хаотичне містобудування, масове вирубування лісів і проливні дощі, що розмивають піщаний ґрунт. За останні кілька місяців карстові вирви стали збільшуватися в геометричній прогресії, наближаючись до житлових кварталів. Кілька будинків уже зруйновано.

Секретар із громадських робіт Бурітікупу, інженер Лукас Консейсао, заявив, що влада поки не може запропонувати ефективне рішення для запобігання подальшому руйнуванню.

У місті оголосили режим надзвичайного стану Фото: AFP Близько 1200 жителів опинилися під загрозою втрати своїх будинків Фото: AFP

Схожі проблеми спостерігаються й у Великій Британії. Нещодавно на вулиці Годстоун Хай-стріт у графстві Суррей утворилася величезна карстова вирва, що призвело до евакуації жителів і перекриття доріг. Діаметр провалу становив близько 19 метрів, а його ширина сягала трьох метрів.

За попередніми даними, причиною інциденту став прорив труби водопроводу. Водопостачальна компанія SES Water повідомила, що працює в тісній співпраці з екстреними службами для якнайшвидшого усунення наслідків аварії. Влада закликала водіїв уникати району обвалення, а місцевим жителям, які залишилися без води, організовано доставку питної води.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я купила будинок в іншій країні, не оглянувши його. Купівля нового житла обернулася нескінченним ремонтом, стресом і фінансовими проблемами. Знадобилося 5 років, дюжина робітників і два підрядники, щоб довести будинок до розуму.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.