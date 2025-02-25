Пустырь на "улице миллиардеров" выставлен на продажу за ошеломляющую сумму в $200 млн

Выставленный на продажу участок занимает уникальное положение, простираясь между Атлантическим океаном и большим озером.

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В престижном районе Палм-Бич (Флорида, США), известном как "улица миллиардеров", на рынок недвижимости выставили редкий участок земли за рекордные 200 миллионов долларов. Этот двухакровый объект предлагает будущему владельцу возможность построить роскошный особняк с нуля, без необходимости сноса существующих зданий. Об этом пишет Realtor.

Выставленный на продажу участок занимает уникальное положение, простираясь между Атлантическим океаном и большим озером. Агент по листингу Шелли Ньюман из The Corcoran Group подчеркивает его эксклюзивность.

"Это действительно последний в своем роде участок на "улице миллиардеров". Здесь нет необходимости в реконструкции, можно построить дом полностью по своему вкусу", — сказала она.

Выставленный на продажу участок занимает уникальное положение Фото: Realtor

Ранее этот участок уже появлялся на рынке: в 2022 году его продавали за 150 миллионов долларов, однако затем он был снят с продажи. Земля долгое время принадлежала адвокату и инвестору Натану Ройсу Сильверстайну, который владел ею с 1960-х годов.

По данным Palm Beach Daily News, участок расположен по соседству с владением известного миллиардера и магната казино Стива Уинна. Он считается последним доступным свободным земельным объектом в этом элитном районе, где за последние годы были построены роскошные мегаособняки.

Для привлечения потенциальных покупателей объект сопровождается визуализациями будущего особняка, созданными архитектором Ричардом Сэммонсом из Fairfax & Sammons. Согласно проекту, это будет элегантный средиземноморский комплекс с просторным бассейном, подземным гаражом и безупречным ландшафтным дизайном. Кроме того, высота участка позволяет разместить на нем сразу два дома.

Ранее Фокус сообщал, что семья купила дом в другой стране, не осмотрев его. Покупка нового жилья обернулась бесконечным ремонтом, стрессом и финансовыми проблемами. Потребовалось 5 лет, дюжина рабочих и два подрядчика, чтобы довести дом до ума.

Также стало известно, что супруги продали дом на берегу моря, чтобы жить в маленькой лодке. Ула и Джош провели экскурсию по своему дому и поделились опытом жизни на воде. Они показали, как удобно и рационально организовано их уникальное жилье, а также рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.