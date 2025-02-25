Пустир на "вулиці мільярдерів" виставлено на продаж за приголомшливу суму в $200 млн

Виставлена на продаж ділянка займає унікальне положення, простягаючись між Атлантичним океаном і великим озером.

Related video

У престижному районі Палм-Біч (Флорида, США), відомому як "вулиця мільярдерів", на ринок нерухомості виставили рідкісну ділянку землі за рекордні 200 мільйонів доларів. Цей об'єкт пропонує майбутньому власнику можливість побудувати розкішний особняк з нуля, без необхідності знесення наявних будівель. Про це пише Realtor.

Виставлена на продаж ділянка займає унікальне положення, простягаючись між Атлантичним океаном і великим озером. Агент з лістингу Шеллі Ньюман з The Corcoran Group підкреслює її ексклюзивність.

"Це дійсно остання у своєму роді ділянка на "вулиці мільярдерів". Тут нема потреби в реконструкції, можна побудувати будинок повністю на свій смак", — сказала вона.

Виставлена на продаж ділянка займає унікальне положення Фото: Realtor

Раніше ця ділянка вже з'являлася на ринку: 2022 року її продавали за 150 мільйонів доларів, однак потім її було знято з продажу. Земля довгий час належала адвокату та інвестору Натану Ройсу Сільверстайну, який володів нею з 1960-х років.

За даними Palm Beach Daily News, ділянка розташована по сусідству з володінням відомого мільярдера і магната казино Стіва Вінна. Її вважають останнім доступним вільним земельним об'єктом у цьому елітному районі, де останніми роками було побудовано розкішні мегаособняки.

Для залучення потенційних покупців об'єкт супроводжується візуалізаціями майбутнього особняка, створеними архітектором Річардом Семмонсом з Fairfax & Sammons. Згідно з проєктом, це буде елегантний середземноморський комплекс із просторим басейном, підземним гаражем і бездоганним ландшафтним дизайном. Крім того, висота ділянки дає змогу розмістити на ній одразу два будинки.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я купила будинок в іншій країні, не оглянувши його. Купівля нового житла обернулася нескінченним ремонтом, стресом і фінансовими проблемами. Знадобилося 5 років, дюжина робітників і два підрядники, щоб довести будинок до розуму.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.