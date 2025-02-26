Чоловік навмисно підірвав свій будинок: навіщо він це зробив (фото)
У день події Ендрю МакКубін повідомив сусідам, що відчуває запах газу, і навіть пожартував, що вони всі злетять у повітря. Комунальні служби про проблему він не попередив.
Суд присяжних визнав, що вибух, який зруйнував будинок і серйозно пошкодив сусідні будівлі, був влаштований навмисно. Інцидент стався в червні минулого року у Великій Британії, а головним фігурантом справи став 57-річний Ендрю МакКубін. Про це пише BBC.
За даними прокуратури, чоловік втрутився в подачу газу у своєму орендованому будинку за кілька хвилин до вибуху. Однак, незважаючи на те що сам він відчув запах газу, комунальні служби він про проблему не попередив.
Слухання у справі проходили в Teesside Crown Court за відсутності обвинуваченого, оскільки його визнали нездатним постати перед судом через психічний стан. Проте після двох годин обговорення присяжні дійшли висновку, що МакКубін скоїв злочин.
Суддя Саймон Батист повідомив, що розглядає можливість поміщення обвинуваченого в психіатричну лікарню, але для цього знадобиться проведення додаткових медичних обстежень. Наразі МакКубін перебуває у в'язниці.
Слідство встановило, що чоловік жив у будинку з двома спальнями з 2017 року. За кілька тижнів до вибуху він висловлював думки про самогубство. У день події він повідомив сусідам, що відчуває запах газу, і навіть пожартував: "Ну, тоді ми всі злетимо в повітря".
За словами прокурора Крістофера Бейкера, того самого дня МакКубін зателефонував у компанію Northern Gas, але зробив це тільки для поповнення балансу на лічильнику електроенергії, жодного разу не згадавши проблему з газом.
Вибух стався близько 12:45 за британським часом, унаслідок чого МакКубін дістав серйозні опіки. Експерти встановили, що газову трубу в шафі було від'єднано навмисно. Камери відеоспостереження підтвердили, що того дня в будинку перебував тільки сам МакКубін.
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