Чоловік навмисно підірвав свій будинок: навіщо він це зробив (фото)

У день події Ендрю МакКубін повідомив сусідам, що відчуває запах газу, і навіть пожартував, що вони всі злетять у повітря. Комунальні служби про проблему він не попередив.

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Суд присяжних визнав, що вибух, який зруйнував будинок і серйозно пошкодив сусідні будівлі, був влаштований навмисно. Інцидент стався в червні минулого року у Великій Британії, а головним фігурантом справи став 57-річний Ендрю МакКубін. Про це пише BBC.

За даними прокуратури, чоловік втрутився в подачу газу у своєму орендованому будинку за кілька хвилин до вибуху. Однак, незважаючи на те що сам він відчув запах газу, комунальні служби він про проблему не попередив.

Слухання у справі проходили в Teesside Crown Court за відсутності обвинуваченого, оскільки його визнали нездатним постати перед судом через психічний стан. Проте після двох годин обговорення присяжні дійшли висновку, що МакКубін скоїв злочин.

У день події чоловік повідомив сусідам, що відчуває запах газу Фото: PA

Суддя Саймон Батист повідомив, що розглядає можливість поміщення обвинуваченого в психіатричну лікарню, але для цього знадобиться проведення додаткових медичних обстежень. Наразі МакКубін перебуває у в'язниці.

Слідство встановило, що чоловік жив у будинку з двома спальнями з 2017 року. За кілька тижнів до вибуху він висловлював думки про самогубство. У день події він повідомив сусідам, що відчуває запах газу, і навіть пожартував: "Ну, тоді ми всі злетимо в повітря".

За словами прокурора Крістофера Бейкера, того самого дня МакКубін зателефонував у компанію Northern Gas, але зробив це тільки для поповнення балансу на лічильнику електроенергії, жодного разу не згадавши проблему з газом.

Вибух стався близько 12:45 за британським часом, унаслідок чого МакКубін дістав серйозні опіки. Експерти встановили, що газову трубу в шафі було від'єднано навмисно. Камери відеоспостереження підтвердили, що того дня в будинку перебував тільки сам МакКубін.

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