Жінку посадили до в'язниці після того, як вона "поговорила" зі знімком Ісуса (фото)

Рішення суду було ухвалено після того, як кілька християнських груп подали в поліцію скарги на Рату Талісу за звинуваченням у богохульстві.

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В Індонезії популярну TikTok-блогерку Рату Талісу засудили до двох років і десяти місяців позбавлення волі після того, як вона в прямому ефірі "поговорила" з фотографією Ісуса і порадила йому підстригтися. Суд у місті Медан, штат Суматра, визнав її винною в розпалюванні ненависті згідно зі спірним законом про інтернет. Про це пише BBC.

Рату Таліса, мусульманка-трансґендер із понад 442 000 підписників, проводила пряму трансляцію, коли один із глядачів запропонував їй підстригтися, щоб більше бути схожою на чоловіка. У відповідь на це вона звернулася до зображення Ісуса на екрані свого телефону, "радячи" йому зробити те саме.

Після цього кілька християнських груп подали на неї скарги в поліцію, звинувативши в богохульстві. Суд визнав, що її слова могли порушити громадський порядок і релігійну гармонію, що стало підставою для вироку.

Мусульманка-трансгендер Рату Таліса Фото: Tribun-Medan.com

Вирок викликав критику з боку правозахисних організацій, зокрема Amnesty International. Виконавчий директор індонезійського відділення Amnesty Усман Хамід назвав його "шокуючим посяганням на свободу слова" і закликав негайно звільнити Талісу.

"Індонезійська влада не повинна використовувати закон про електронну інформацію та транзакції (EIT) для покарання людей за коментарі в соціальних мережах", — заявив Хамід. Він також закликав уряд переглянути положення закону, які передбачають кримінальне покарання за ймовірну аморальність, дифамацію і розпалювання ненависті.

Видання зазначає, що закон про електронну інформацію та транзакції (EIT) було ухвалено у 2008 році й посилено у 2016 році. Він спрямований на боротьбу з наклепом в інтернеті, проте правозахисники зазначають, що його часто використовують для обмеження свободи слова. За даними Amnesty International, із 2019 до 2024 року за цим законом було засуджено 421 особу, зокрема блогерів та активістів.

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