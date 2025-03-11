Дочь никогда не увидит маму: новая жена мужчины выбросила видеокассеты с покойной супругой

Мужчина хранил записи на протяжении 16 лет, планируя показать дочери в день ее 18-летия, чтобы она смогла увидеть и услышать свою мать, которую не помнила из-за ее ранней смерти.

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Один из пользователей Reddit поделился душераздирающей историей, которая вызвала шквал эмоций в Интернете. Мужчина, известный под ником u/Much_Bed_2383, рассказал, что его вторая жена выбросила коллекцию бесценных видеокассет, на которых была запечатлена его первая супруга, Хлоя, погибшая в автокатастрофе.

Семейные видео представляли особую ценность для отца и его дочери Элеанор, поскольку были сняты в период беременности Хлои. Мужчина хранил их на протяжении 16 лет, планируя показать дочери в день ее 18-летия, чтобы она смогла увидеть и услышать свою мать, которую не помнила из-за ее ранней смерти.

Однако радостное ожидание превратилось в трагедию после разговора с нынешней женой Венди. Когда мужчина рассказал ей о своем намерении показать записи Элеанор, он заметил, как ее выражение лица изменилось. На следующий день он обнаружил, что коробка с VHS-кассетами исчезла. Оказалось, что Венди выбросила их, объяснив это тем, что мужу пора "двигаться дальше".

Иллюстративное фото Фото: Reddit

Мужчина был в ярости и разочаровании. Его история быстро разлетелась по Reddit, вызвав шквал осуждения в адрес Венди. Пользователи соцсети сочли ее поступок "жестоким" и "чрезвычайно эгоистичным". Многие призвали мужчину развестись, поскольку его жена, по их мнению, поступила намеренно и из ревности к покойной Хлое.

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