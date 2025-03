Гости плакали: семья невесты потратила 8 месяцев на подготовку сюрприза к свадьбе (видео)

Мэдди Вис вместе с родителями и братьями разучивала хореографию из любимого фильма своей сестры Эми. Главной целью этих репетиций стало создание особенного сюрприза.

Видео, на котором семья исполняет танец из культового фильма "Величайший шоумен", стало настоящей сенсацией в TikTok, набрав 33,5 миллиона просмотров. Однако зрителей тронул не только мастерски разученный номер, но и искренняя причина, стоящая за этим выступлением.

22-летняя Мэдди Вис (@madeliefvis) из Амстердама (Голландия) поделилась роликом, в котором она вместе с родителями и братьями разучивает хореографию из любимого фильма своей 28-летней сестры Эми. Главной целью этих репетиций стало создание особенного сюрприза — исполнение танца на свадьбе родственницы.

"Эми была потрясена. Мы не профессиональные танцоры, поэтому для нее это стало огромным сюрпризом. Она обожает "Величайшего шоумена", так что все получилось идеально", — рассказала Мэдди.

Семья в течение восьми месяцев разучивала танец под композицию From Now On, которую в фильме исполняет персонаж актера Хью Джекмана, П. Т. Барнум. Каждую неделю они тренировались от 30 минут до часа, доводя номер до совершенства.

Опубликованное видео сопровождалось подписью: "Смотрите, как наша семья 8 месяцев тренировалась, чтобы выучить этот танец из любимого фильма моей сестры в качестве сюрприза на ее свадьбе". Ролик мгновенно стал вирусным, собрав десятки тысяч комментариев.

"Дело не в танце (хотя он великолепен), а в том, сколько времени и усилий было вложено, чтобы сделать кого-то счастливым. Вот что значит быть по-настоящему богатым", — отметил один из комментаторов.

На свадьбе, которая состоялась 7 сентября 2024 года, семья не только исполнила номер, но и переоделась в соответствующие наряды. А затем их ожидал еще один сюрприз — к выступлению присоединился жених Эми, исполнивший несколько песен, после чего весь зал поддержал флэшмоб.

Мэдди, студентка магистратуры в области маркетинговых данных из Амстердама, также опубликовала видео с самого выступления. Этот ролик собрал более 5 млн просмотров.

"Я просто доверился алгоритму TikTok — и он меня не разочаровал", — написал один из пользователей.

