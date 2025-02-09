За красоту нужно платить: модель шокировала мужчин необычными правилами (фото)

Яна Працерес считает, что отношения должны приносить пользу обоим партнерам, и ожидает, что ее избранник не только будет уважать ее желания, но и вкладываться в их совместное развитие.

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В преддверии Дня святого Валентина 25-летняя модель Яна Працерес заявила, что каждый мужчина, желающий добиться ее внимания, должен соответствовать ряду строгих критериев. Об этом пишет The Mirror.

Девушка уверена, что отношения должны быть взаимовыгодными, а партнер обязан не только уважать ее требования, но и инвестировать в их развитие.

Одним из главных условий Яны является финансовая обеспеченность мужчины. Она требует, чтобы ее партнер выделял 4 000 фунтов стерлингов в месяц на ее "плату за красоту", покрывающую уход за внешностью, личного тренера и другие эстетические процедуры. По мнению модели, женщины и так много тратят на свою привлекательность ради мужчин, поэтому мужчины должны быть готовы к аналогичным вложениям.

Яна категорически отказывается встречаться с теми, кто продолжает жить с родителями Фото: Jam Press

Кроме того, Яна категорически отказывается встречаться с теми, кто продолжает жить с родителями. Она считает, что такие мужчины "избегают взрослых обязанностей" и не обладают достаточной самостоятельностью для серьезных отношений. "Я не ищу ребенка, я ищу партнера", — заявила она.

Модель также отметила, что ей не нравятся мужчины, которые чрезмерно увлекаются приложениями для знакомств или тратят слишком много времени на уход за собой. Она ценит в партнерах галантность и естественную мужественность.

"Я люблю, когда мужчина открывает дверь машины — это знак уважения и заботы", — подчеркнула Яна.

Одним из главных условий Яны является финансовая обеспеченность мужчины Фото: Jam Press

Несмотря на критику за ее подход к отношениям, модель уверена, что просто следует своим личным принципам.

"Феминизм — это свобода выбора, и мой выбор заключается в том, чтобы ценить себя и вступать в отношения только с теми, кто понимает, что это значит", — пояснила она.

Яна убеждена, что ее жесткие критерии помогают ей избежать разочарований и пустой траты времени, позволяя сразу отсечь неподходящих кандидатов.

"Для меня важно, чтобы отношения были выгодны обеим сторонам", — подытожила она.

Ранее Фокус сообщал, что женщина убедила мужа продать почку, чтобы забрать деньги и сбежать с любовником. Жена в течение нескольких месяцев уговаривала мужчину пожертвовать орган ради будущего их ребенка. Муж доверил своей спутнице сумму в 1 миллион рупий, но вскоре пожалел об этом.

Также стало известно, что блогер подал в суд на свою девушку за то, что она его бросила, оставив записку. Яэль Вильярреаль заявил, что его бывшая возлюбленная использовала его кредитную карту для покупки оборудования для камеры во время их отношений. Мужчина рассказал и про другие совместные траты.