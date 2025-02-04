Женщина убедила мужа продать почку, чтобы забрать деньги и сбежать с любовником

Женщина в течение нескольких месяцев уговаривала мужа пожертвовать орган ради будущего их ребенка. Мужчина доверил жене сумму в 1 миллион рупий, но вскоре пожалел об этом.

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Женщина из Западной Бенгалии (Индия) оказалась в центре громкого скандала, обманом убедив мужа продать свою почку на черном рынке под предлогом финансирования образования их дочери. Однако, получив деньги, она сбежала с любовником, оставив семью ни с чем. Об этом пишет Oddity Central.

Согласно сообщению местных СМИ, женщина в течение нескольких месяцев уговаривала мужа пожертвовать орган ради будущего их ребенка. В итоге мужчина согласился, надеясь улучшить финансовое положение семьи. После сложной операции он доверил жене сумму в 1 миллион рупий (около 11 500 долларов), но вскоре узнал, что все было лишь частью ее хитроумного плана.

Оказалось, что женщина вступила в романтические отношения с мужчиной из города Барракпор, с которым познакомилась в соцсетях. Она планировала покинуть мужа, но прежде решила получить от него максимум денег. После продажи почки она скрылась с любовником, оставив дочь и мужа ни с чем.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

Обманутый мужчина обратился в полицию, которая вскоре нашла беглянку в Барракпоре. Однако на мольбы вернуться к семье женщина не отреагировала и заявила мужу, что вскоре подаст на развод.

"Делай что хочешь, я отправлю письмо о разводе", — сказала женщина своему мужу.

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