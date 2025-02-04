Жінка переконала чоловіка продати нирку, щоб забрати гроші та втекти з коханцем

Жінка протягом кількох місяців вмовляла чоловіка пожертвувати орган заради майбутньої їхньої дитини. Чоловік довірив дружині суму в 1 мільйон рупій, але незабаром пошкодував про це.

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Жінка із Західної Бенгалії (Індія) опинилася в центрі гучного скандалу, обманом переконавши чоловіка продати свою нирку на чорному ринку під приводом фінансування освіти їхньої доньки. Однак, отримавши гроші, вона втекла з коханцем, залишивши сім'ю ні з чим. Про це пише Oddity Central.

Згідно з повідомленням місцевих ЗМІ, жінка протягом кількох місяців вмовляла чоловіка пожертвувати орган заради майбутньої їхньої дитини. Зрештою чоловік погодився, сподіваючись поліпшити фінансове становище сім'ї. Після складної операції він довірив дружині суму в 1 мільйон рупій (близько 11 500 доларів), але незабаром дізнався, що все було лише частиною її хитромудрого плану.

Виявилося, що жінка вступила в романтичні стосунки з чоловіком із міста Барракпор, з яким познайомилася в соцмережах. Вона планувала покинути чоловіка, але спершу вирішила отримати від нього максимум грошей. Після продажу нирки вона втекла з коханцем, залишивши доньку та чоловіка ні з чим.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

Ошуканий чоловік звернувся до поліції, яка невдовзі знайшла втікачку в Барракпорі. Однак на благання повернутися до сім'ї жінка не відреагувала і заявила чоловікові, що незабаром подасть на розлучення.

"Роби що хочеш, я відправлю лист про розлучення", — сказала жінка своєму чоловікові.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер подав до суду на свою дівчину за те, що вона його кинула, залишивши записку. Яель Вільярреаль заявив, що його колишня кохана використовувала його кредитну картку для купівлі обладнання для камери під час їхніх стосунків. Чоловік розповів і про інші спільні витрати.

Також стало відомо, що 8 із 10 чоловіків віддають перевагу дівчатам, створеним за допомогою ШІ. Доктор Ян Пірсон, чиї прогнози збуваються з точністю 85 %, передбачив, що до 2050 року інтимні стосунки з роботами стануть популярнішими, ніж із людьми. Однак нове дослідження показує, що ця перспектива може бути ближчою, ніж здається.