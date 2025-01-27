Страшна тенденція: 8 із 10 чоловіків віддають перевагу дівчатам, створеним за допомогою ШІ (відео)

Доктор Ян Пірсон, чиї прогнози збуваються з точністю 85 %, передбачив, що до 2050 року інтимні стосунки з роботами стануть популярнішими, ніж із людьми. Однак нове дослідження показує, що ця перспектива може бути ближчою, ніж здається.

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У сучасному світі, де технології розвиваються неймовірно швидко, багато людей звертаються до штучного інтелекту (ШІ), щоб поліпшити своє особисте життя. Сьогодні революційна розробка виходить далеко за межі створення профілів на сайтах знайомств — дехто готовий замінити людських партнерів на віртуальних компаньйонів. Про це пише The Mirror.

Футуролог доктор Ян Пірсон, чиї прогнози збуваються з точністю 85 %, передбачив, що до 2050 року інтимні стосунки з роботами стануть популярнішими, ніж із людьми. Однак нове дослідження показує, що ця перспектива може бути ближчою, ніж здається: більшість респондентів уже готові розглядати можливість близькості з ШІ.

Опитування, проведене платформою EVA AI, показало, що 8 із 10 чоловіків вважають, що ШІ-подружки можуть замінити людське спілкування. Ба більше, 81 % із них готові одружитися з такою подругою, якщо це стане законним.

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Майже 83 % учасників дослідження заявили, що можуть сформувати глибокий емоційний зв'язок з ШІ-компаньйоном. Крім того, ШІ допомагає людям справлятися з втратою: 78 % респондентів готові зустрічатися з клоном свого колишнього, а 80 % — спілкуватися з ШІ-версією померлої близької людини.

Саморефлексія також виявилася важливим аспектом: 75 % чоловіків хотіли б створити свого ШІ-клона для спілкування, а стільки ж — "поліпшену" копію своїх партнерів.

"ШІ-компаньйони створюють безпечний простір для вивчення почуттів, думок і бажань, які люди не наважуються розкрити в реальному житті. Це не тільки про технології — це нова глава в розумінні близькості", — зазначає Кейл Джонс, голова спільноти EVA AI.

Тема ШІ-подружок активно обговорюється в TikTok. Підприємець Кайл Балмер (@iamkylebalmer) розповів про популярність таких технологій своїм 132 000 підписникам.

"Стосунки руйнуються через ШІ-партнерів, але багато хто знаходить із ними більше щастя, ніж із реальними людьми. Це цікавий соціологічний феномен, який ставатиме дедалі поширенішим", — зазначив він.

Користувачі соцмереж розділилися в думках. Деякі вважають ШІ-компаньйонів ідеальними партнерами, які ніколи не зрадять, інші вважають, що це лише тимчасове рішення для тих, хто боїться реальних стосунків.

Раніше Фокус повідомляв, що 64-річна жінка зустрічається тільки з молодими чоловіками. Сінді Геллоп зазначила, що її романи з молодими чоловіками почалися абсолютно випадково, але вона вирішила спробувати побудувати з ними стосунки і відтоді жодного разу про це не пошкодувала.

Також стало відомо, що блогер подав до суду на свою дівчину за те, що вона його кинула, залишивши записку. Яель Вільярреаль заявив, що його колишня кохана використовувала його кредитну картку для купівлі обладнання для камери під час їхніх стосунків. Чоловік розповів і про інші спільні витрати.