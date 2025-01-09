Блогер подав до суду на свою дівчину за те, що вона його кинула, залишивши записку (відео)

Яель Вільярреаль заявив, що його колишня кохана використовувала його кредитну картку для купівлі обладнання для камери під час їхніх стосунків. Чоловік розповів і про інші спільні витрати.

Related video

Популярний блогер у TikTok, відомий під ім'ям Яель Вільярреаль із Мексики, опинився в центрі скандалу, подавши до суду на свою колишню дівчину після їхнього бурхливого розставання. Як стверджує блогер, дівчина завершила їхній роман жорстоким письмовим прощанням і скористалася його фінансовими ресурсами. Про це він розповів в одному зі своїх роликів.

Яель заявив, що його колишня кохана використовувала його кредитну картку для купівлі обладнання для камери під час їхніх стосунків. Ба більше, він стверджує, що вони домовилися повернути гроші за два квитки на концерт Лани Дель Рей після розставання, але замість цього вона нібито отримала компенсацію і відмовилася перевести йому його частку.

В одному з відеороликів, який набрав майже п'ять мільйонів переглядів, Вільярреаль показав листування у WhatsApp, що підтверджує його претензії.

"Я не шукаю проблем, я шукаю рішення", — пояснив Яель, який проживає в Монтерреї, Мексика. За його словами, ні колишня дівчина, ні її батьки не відповідають на його звернення, тому він вирішив звернутися до суду. Однак, отримавши повістку, дівчина нібито заявила своїм друзям, що планує виїхати з країни.

Вона також стверджує, що камера була подарунком, проте Яель це заперечує: "Якби це був подарунок, навіщо було запевняти мене, що я не залишуся без цих грошей?"

Блогер показав записку Фото: TikTok

Історія викликала бурхливу реакцію в інтернеті, зібравши тисячі коментарів. Користувачі TikTok розділилися на два табори: одні підтримують Яеля, вважаючи його поведінку гідною, інші називають ситуацію драматичною.

"Ви були дуже ввічливі у всіх своїх повідомленнях, сподіваюся, ви отримаєте свої гроші назад", — написав один із них.

Інші ж висловили співчуття і захоплення стійкістю блогера.

Раніше Фокус повідомляв, що 64-річна жінка зустрічається тільки з молодими чоловіками. Сінді Геллоп зазначила, що її романи з молодими чоловіками почалися абсолютно випадково, але вона вирішила спробувати побудувати з ними стосунки й відтоді жодного разу про це не пошкодувала.

Також стало відомо, що жінка розпакувала весільну сукню бабусі через 64 роки. У ролику дівчина показує витончену сукню з довгими мереживними рукавами й незвичайним вирізом, яку бабуся носила всього один раз. Відео швидко стало популярним, зібравши понад 1,2 млн переглядів.