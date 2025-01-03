Жінка розпакувала весільну сукню бабусі через 64 роки: глядачі в захваті (відео)

У ролику дівчина показує витончену сукню з довгими мереживними рукавами і незвичайним вирізом, яку бабуся носила лише один раз. Відео швидко стало популярним, зібравши понад 1,2 млн переглядів.

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Майбутня наречена, відома в TikTok як @missshoneeyyy, стала героїнею зворушливої історії, поділившись відео розпакування весільної сукні своєї бабусі, що пролежала в коробці понад шість десятиліть.

Відео зібрало понад 1,2 мільйона переглядів і 89 600 лайків, викликавши хвилю емоцій у користувачів соцмереж.

У ролику дівчина демонструє сукню з довгими мереживними рукавами й незвичним вирізом, яку бабуся одягала лише одного разу — в день свого весілля 64 роки тому.

"Сукня моєї бабусі пролежала в коробці 64 роки", — підписала наречена відео, запевнивши глядачів, що залишить її в оригінальному вигляді, лише одягнувши на репетиційну вечерю перед весіллям.

Особливо зворушливим моментом стало відео, де вона показала вбрання своєму дідусеві, розчуливши його до сліз. В іншому ролику вона поділилася чорно-білими фотографіями своєї бабусі в день весілля, підкресливши, як сукня зберегла свою чарівність через десятиліття.

Коментарі користувачів TikTok були сповнені захоплення:

"Ця сукня — справжня знахідка! Вона нагадує стиль Грейс Келлі. Будь ласка, нічого не змінюйте";

"Вашій бабусі пощастило зі смаком, це справжній витвір мистецтва";

"Я люблю, коли сімейні реліквії знаходять таке нове життя. Це так зворушливо".

Видання Newsweek зазначає, що ця історія не тільки викликала емоційний відгук, а й підкреслила популярність тренда на використання вінтажних весільних суконь. Багато наречених сьогодні обирають відновлення сімейних реліквій, перетворюючи їх на унікальне вбрання, сповнене сентиментального значення.

Раніше Фокус повідомляв, що 64-річна жінка зустрічається тільки з молодими чоловіками. Сінді Геллоп зазначила, що її романи з молодими чоловіками почалися абсолютно випадково, але вона вирішила спробувати побудувати з ними стосунки й відтоді жодного разу про це не пошкодувала.

Також стало відомо, що модель поскаржилася, що подруги не пустили її на різдвяну вечерю. Друзі заборонили брати участь Марині Сміт у святковій зустрічі, звинувачуючи її в тому, що вона "занадто вродлива" і викликає в них ревнощі та невпевненість.