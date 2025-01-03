Женщина распаковала свадебное платье бабушки спустя 64 года: зрители в восторге (видео)

В ролике девушка показывает изящное платье с длинными кружевными рукавами и необычным вырезом, которое бабушка носила всего один раз. Видео быстро стало популярным, собрав более 1,2 млн просмотров.

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Будущая невеста, известная в TikTok как @missshoneeyy, стала героиней трогательной истории, поделившись видео распаковки свадебного платья своей бабушки, которое пролежало в коробке более шести десятилетий.

Видео собрало более 1,2 миллиона просмотров и 89 600 лайков, вызвав волну эмоций у пользователей соцсетей.

В ролике девушка демонстрирует платье с длинными кружевными рукавами и необычным вырезом, которое бабушка надевала лишь однажды — в день своей свадьбы 64 года назад.

"Платье моей бабушки пролежало в коробке 64 года", — подписала невеста видео, заверив зрителей, что оставит его в оригинальном виде, лишь надев на репетиционный ужин перед свадьбой.

Особенно трогательным моментом стало видео, где она показала наряд своему дедушке, растрогав его до слез. В другом ролике она поделилась черно-белыми фотографиями своей бабушки в день свадьбы, подчеркнув, как платье сохранило свое очарование спустя десятилетия.

Комментарии пользователей TikTok были полны восторга:

"Это платье — настоящая находка! Оно напоминает стиль Грейс Келли. Пожалуйста, ничего не меняйте";

"Вашей бабушке повезло со вкусом, это настоящее произведение искусства";

"Я люблю, когда семейные реликвии находят такую новую жизнь. Это так трогательно".

Издание Newsweek отмечает, что эта история не только вызвала эмоциональный отклик, но и подчеркнула популярность тренда на использование винтажных свадебных платьев. Многие невесты сегодня выбирают восстановление семейных реликвий, превращая их в уникальные наряды, полные сентиментального значения.

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