"Занадто красива": модель поскаржилася, що подруги не пустили її на різдвяну вечірку

Друзі заборонили брати участь Марині Сміт у святковій зустрічі, звинувачуючи її в тому, що вона "надто вродлива" і викликає в них ревнощі та невпевненість.

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Модель Марина Сміт, колишня переможниця конкурсу Miss Bumbum із Сан-Паулу (Бразилія), стверджує, що її виключили з різдвяної вечірки з подругами через їхні побоювання, що вона може привернути увагу їхніх партнерів. Про це пише Daily Star.

За словами 34-річної Сміт, її друзі заборонили їй брати участь у святковій зустрічі, звинувачуючи її в тому, що вона "надто вродлива" і викликає у них ревнощі та невпевненість.

"Мені сказали, що я не можу прийти на вечірку, тому що вони бояться, що я можу спокусити їхніх чоловіків і хлопців. Це дивно і прикро. Я ніколи не робила спроб фліртувати з чоловіками моїх подруг, але їхні підозри говорять про те, що вони бачать у мені загрозу", — розповіла вона.

За словами 34-річної Сміт, її друзі заборонили їй брати участь у святковій зустрічі Фото: Daily Star

Сміт зазначила, що вона регулярно стикається з упередженим ставленням через свою зовнішність. Вона поділилася, що партнер однієї з подруг розповів їй, що в чаті WhatsApp вони обговорювали її "занадто помітну" присутність, і це стало причиною її виключення. За словами моделі, деякі з них висловили занепокоєння, що вона "відверне увагу чоловіків" або стане центром уваги на святі.

"Це не вперше, коли моя зовнішність стає каменем спотикання. Моя краса, яка здається людям подарунком, часто перетворюється на прокляття. Люди судять про мене не за моїми вчинками, а за моїм зовнішнім виглядом", — каже вона.

Сміт зазначила, що вона регулярно стикається з упередженим ставленням через свою зовнішність Фото: Daily Star

Попри явне неприйняття з боку друзів, Марина вважає, що їхні заздрість і підозри позбавляють їх можливості зберегти справжню дружбу.

"Дуже шкода, що вони не довіряють мені. Адже я була б найкращим другом, який у них коли-небудь міг бути", — зазначила вона.

Після образи, яку їй заподіяли друзі, Марина вирішила провести свята на самоті.

"Я звикла довіряти своїм друзям, але тепер бачу, що це було помилкою. Краще провести Різдво самій вдома, ніж бути в оточенні людей, які тобі не довіряють", — додала модель.

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