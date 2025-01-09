Блогер подал в суд на свою девушку за то, что она его бросила, оставив записку (видео)

Яэль Вильярреаль заявил, что его бывшая возлюбленная использовала его кредитную карту для покупки оборудования для камеры во время их отношений. Мужчина рассказал и про другие совместные траты.

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Популярный блогер в TikTok, известный под именем Яэль Вильярреаль из Мексики, оказался в центре скандала, подав в суд на свою бывшую девушку после их бурного расставания. Как утверждает блогер, девушка завершила их роман жестоким письменным прощанием и воспользовалась его финансовыми ресурсами. Об этом он рассказал в одном из своих роликов.

Яэль заявил, что его бывшая возлюбленная использовала его кредитную карту для покупки оборудования для камеры во время их отношений. Более того, он утверждает, что они договорились вернуть деньги за два билета на концерт Ланы Дель Рэй после расставания, но вместо этого она якобы получила компенсацию и отказалась перевести ему его долю.

В одном из видеороликов, который набрал почти пять миллионов просмотров, Вильярреаль показал переписку в WhatsApp, подтверждающую его претензии.

"Я не ищу проблем, я ищу решения", — пояснил Яэль, проживающий в Монтеррее, Мексика. По его словам, ни бывшая девушка, ни ее родители не отвечают на его обращения, поэтому он решил обратиться в суд. Однако, получив повестку, девушка якобы заявила своим друзьям, что планирует уехать из страны.

Она также утверждает, что камера была подарком, однако Яэль это отрицает: "Если бы это был подарок, зачем было уверять меня, что я не останусь без этих денег?"

Блогер показал записку Фото: TikTok

История вызвала бурную реакцию в интернете, собрав тысячи комментариев. Пользователи TikTok разделились на два лагеря: одни поддерживают Яэля, считая его поведение достойным, другие называют ситуацию драматичной.

"Вы были очень вежливы во всех своих сообщениях, надеюсь, вы получите свои деньги обратно", — написал один из них.

Другие же выразили сочувствие и восхищение стойкостью блогера.

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