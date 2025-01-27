Пугающая тенденция: 8 из 10 мужчин предпочитают девушек, созданных с помощью ИИ (видео)

Доктор Ян Пирсон, чьи прогнозы сбываются с точностью 85 %, предсказал, что к 2050 году интимные отношения с роботами станут популярнее, чем с людьми. Однако новое исследование показывает, что эта перспектива может быть ближе, чем кажется.

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В современном мире, где технологии развиваются невероятно быстро, многие люди обращаются к искусственному интеллекту (ИИ), чтобы улучшить свою личную жизнь. Сегодня революционная разработка выходит далеко за пределы создания профилей на сайтах знакомств — некоторые готовы заменить человеческих партнеров на виртуальных компаньонов. Об этом пишет The Mirror.

Футуролог доктор Ян Пирсон, чьи прогнозы сбываются с точностью 85 %, предсказал, что к 2050 году интимные отношения с роботами станут популярнее, чем с людьми. Однако новое исследование показывает, что эта перспектива может быть ближе, чем кажется: большинство респондентов уже готовы рассматривать возможность близости с ИИ.

Опрос, проведенный платформой EVA AI, показал, что 8 из 10 мужчин считают, что ИИ-подружки могут заменить человеческое общение. Более того, 81 % из них готовы вступить в брак с такой подругой, если это станет законным.

Иллюстративное фото Фото: iStock

Почти 83 % участников исследования заявили, что могут сформировать глубокую эмоциональную связь с ИИ-компаньоном. Кроме того, ИИ помогает людям справляться с утратой: 78 % респондентов готовы встречаться с клоном своего бывшего, а 80 % — общаться с ИИ-версией умершего близкого человека.

Саморефлексия также оказалась важным аспектом: 75 % мужчин хотели бы создать своего ИИ-клона для общения, а столько же — "улучшенную" копию своих партнеров.

"ИИ-компаньоны создают безопасное пространство для изучения чувств, мыслей и желаний, которые люди не решаются раскрыть в реальной жизни. Это не только о технологиях — это новая глава в понимании близости", — отмесчает Кейл Джонс, глава сообщества EVA AI.

Тема ИИ-подружек активно обсуждается в TikTok. Предприниматель Кайл Балмер (@iamkylebalmer) рассказал о популярности таких технологий своим 132 000 подписчикам.

"Отношения рушатся из-за ИИ-партнеров, но многие находят с ними больше счастья, чем с реальными людьми. Это интересный социологический феномен, который будет становиться все более распространенным", — отметил он.

Пользователи соцсетей разделились во мнениях. Некоторые считают ИИ-компаньонов идеальными партнерами, которые никогда не предадут, другие полагают, что это лишь временное решение для тех, кто боится реальных отношений.

Ранее Фокус сообщал, что 64-летняя женщина встречается только с молодыми мужчинами. Синди Гэллоп отметила, что ее романы с молодыми мужчинами начались совершенно случайно, но она решила попробовать построить с ними отношения и с тех пор ни разу об этом не пожалела.

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