За красу потрібно платити: модель шокувала чоловіків незвичними правилами (фото)

Яна Працерес вважає, що стосунки мають приносити користь обом партнерам, і очікує, що її обранець не тільки поважатиме її бажання, а й вкладатиметься в їхній спільний розвиток.

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Напередодні Дня святого Валентина 25-річна модель Яна Працерес заявила, що кожен чоловік, який бажає привернути її увагу, має відповідати низці суворих критеріїв. Про це пише The Mirror.

Дівчина впевнена, що стосунки мають бути взаємовигідними, а партнер зобов'язаний не тільки поважати її вимоги, а й інвестувати в їхній розвиток.

Однією з головних умов Яни є фінансова забезпеченість чоловіка. Вона вимагає, щоб її партнер виділяв 4 000 фунтів стерлінгів на місяць на її "плату за красу", що покриває догляд за зовнішністю, особистого тренера та інші естетичні процедури. На думку моделі, жінки і так багато витрачають на свою привабливість заради чоловіків, тому чоловіки мають бути готові до аналогічних вкладень.

Яна категорично відмовляється зустрічатися з тими, хто продовжує жити з батьками Фото: Jam Press

Крім того, Яна категорично відмовляється зустрічатися з тими, хто продовжує жити з батьками. Вона вважає, що такі чоловіки "уникають дорослих обов'язків" і не мають достатньої самостійності для серйозних стосунків. "Я не шукаю дитину, я шукаю партнера", — заявила вона.

Модель також зазначила, що їй не подобаються чоловіки, які надмірно захоплюються додатками для знайомств або витрачають надто багато часу на догляд за собою. Вона цінує в партнерах галантність і природну мужність.

"Я люблю, коли чоловік відчиняє двері машини — це знак поваги й турботи", — наголосила Яна.

Однією з головних умов Яни є фінансова забезпеченість чоловіка Фото: Jam Press

Попри критику за її підхід до стосунків, модель впевнена, що просто дотримується своїх особистих принципів.

"Фемінізм — це свобода вибору, і мій вибір полягає в тому, щоб цінувати себе і вступати у стосунки тільки з тими, хто розуміє, що це означає", — пояснила вона.

Яна переконана, що її жорсткі критерії допомагають їй уникнути розчарувань і марної трати часу, даючи змогу відразу відсікти невідповідних кандидатів.

"Для мене важливо, щоб відносини були вигідні обом сторонам", — підсумувала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка переконала чоловіка продати нирку, щоб забрати гроші й втекти з коханцем. Дружина протягом кількох місяців вмовляла чоловіка пожертвувати орган заради майбутньої їхньої дитини. Чоловік довірив своїй супутниці суму в 1 мільйон рупій, але незабаром пошкодував про це.

Також стало відомо, що блогер подав до суду на свою дівчину за те, що вона його кинула, залишивши записку. Яель Вільярреаль заявив, що його колишня кохана використовувала його кредитну картку для купівлі обладнання для камери під час їхніх стосунків. Чоловік розповів і про інші спільні витрати.