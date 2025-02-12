Модель заработала более 1 млн фунтов стерлингов, переодеваясь в эльфа (фото)

Иви Риз начала свой карьерный путь в 19 лет и за 9 лет стала одной из ключевых фигур в искусстве перевоплощения, заслужив прозвище "Регина Джордж мира косплея". Девушка не планирует останавливаться на достигнутом.

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28-летняя британская косплеерша и блогерша Иви Риз рассказала, что ее необычная карьера принесла ей более 1 миллиона фунтов стерлингов. Об этом пишет The Sun.

Начав свой путь в индустрии в 19 лет, девушка за девять лет превратилась в ведущую фигуру в мире перевоплощения в других персонажей, получив прозвище "Регина Джордж в мире косплея".

Издание отмечает, что косплей – это искусство перевоплощения в персонажей с помощью костюмов и аксессуаров. Иви специализируется на создании "причудливого, ботанического и красочного контента", что сделало ее одной из самых успешных косплеерш в Великобритании.

Недавно Иви стала участницей телешоу "Olivia Attwood: Getting Filthy Rich", где раскрыла секреты своей профессии. В эпизоде, посвященном быстро растущей индустрии взрослых развлечений, ведущая шоу, Оливия Этвуд, встретилась с Иви, которая зарабатывает, создавая косплей-контент в образах эльфов и принцесс.

Иви специализируется на создании "причудливого, ботанического и красочного контента" Фото: ITV

Согласно словам Иви, ее эксклюзивные заказы могут стоить до 2 800 фунтов стерлингов, а стандартные персонализированные видео – около 1 400 фунтов. Одним из ключевых факторов успеха является уникальность контента и тесная связь с подписчиками.

"Ботаники обожают мой эксклюзивный контент", – призналась Иви, добавив, что ее персонажи вызывают восторг у поклонников.

Оливия Этвуд была поражена успехом Иви и отметила: "Мне кажется, что я встретила Регину Джордж из мира косплея. Сегодня она – королева пчел, а завтра эльф".

Ведущая также предположила, что популярность косплея связана с желанием людей отвлечься от повседневной рутины и погрузиться в фантастический мир.

Девушка заработала более 1 миллиона фунтов стерлингов Фото: ITV

Несмотря на нестандартную карьеру, Иви уверена в своем выборе и не собирается останавливаться на достигнутом.

"За свою карьеру я достигла отметки в 1 миллион фунтов стерлингов", – с гордостью заявила она.

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