Модель заробила понад 1 млн фунтів стерлінгів, переодягаючись в ельфа (фото)

Іві Різ почала свій кар'єрний шлях у 19 років і за 9 років стала однією з ключових фігур у мистецтві перевтілення, заслуживши прізвисько "Регіна Джордж світу косплею". Дівчина не планує зупинятися на досягнутому.

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28-річна британська косплеєрка та блогерка Іві Різ розповіла, що її незвична кар'єра принесла їй понад 1 мільйон фунтів стерлінгів. Про це пише The Sun.

Розпочавши свій шлях в індустрії в 19 років, дівчина за дев'ять років перетворилася на провідну фігуру у світі перевтілення в інших персонажів, отримавши прізвисько "Регіна Джордж у світі косплея".

Видання зазначає, що косплей — це мистецтво перевтілення в персонажів за допомогою костюмів і аксесуарів. Іві спеціалізується на створенні "химерного, ботанічного і барвистого контенту", що зробило її однією з найуспішніших косплеєрок у Великій Британії.

Нещодавно Іві стала учасницею телешоу "Olivia Attwood: Getting Filthy Rich", де розкрила секрети своєї професії. В епізоді, присвяченому швидко зростаючій індустрії дорослих розваг, ведуча шоу, Олівія Етвуд, зустрілася з Іві, яка заробляє, створюючи косплей-контент в образах ельфів і принцес.

Іві спеціалізується на створенні "химерного, ботанічного і барвистого контенту" Фото: ITV

За словами Іві, її ексклюзивні замовлення можуть коштувати до 2 800 фунтів стерлінгів, а стандартні персоналізовані відео — близько 1 400 фунтів. Одним із ключових чинників успіху є унікальність контенту і тісний зв'язок із підписниками.

"Ботаніки обожнюють мій ексклюзивний контент", — зізналася Іві, додавши, що її персонажі викликають захват у шанувальників.

Олівія Етвуд була вражена успіхом Іві та зазначила: "Мені здається, що я зустріла Регіну Джордж зі світу косплею. Сьогодні вона — королева бджіл, а завтра ельф".

Ведуча також припустила, що популярність косплею пов'язана з бажанням людей відволіктися від повсякденної рутини й зануритися у фантастичний світ.

Дівчина заробила понад 1 мільйон фунтів стерлінгів Фото: ITV

Попри нестандартну кар'єру, Іві впевнена у своєму виборі та не збирається зупинятися на досягнутому.

"За свою кар'єру я досягла позначки в 1 мільйон фунтів стерлінгів", — з гордістю заявила вона.

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