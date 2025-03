Гості плакали: сім'я нареченої витратила 8 місяців на підготовку сюрпризу до весілля (відео)

Медді Віс разом із батьками та братами розучувала хореографію з улюбленого фільму своєї сестри Емі. Головною метою цих репетицій стало створення особливого сюрпризу.

Відео, на якому сім'я виконує танець із культового фільму "Найвеличніший шоумен", стало справжньою сенсацією в TikTok, набравши 33,5 мільйона переглядів. Однак глядачів зворушив не тільки майстерно розучений номер, а й щира причина, що стоїть за цим виступом.

22-річна Медді Віс (@madeliefvis) з Амстердама (Голландія) поділилася роликом, у якому вона разом із батьками та братами розучує хореографію з улюбленого фільму своєї 28-річної сестри Емі. Головною метою цих репетицій стало створення особливого сюрпризу — виконання танцю на весіллі родички.

"Емі була приголомшена. Ми не професійні танцюристи, тому для неї це стало величезним сюрпризом. Вона обожнює "Найвеличнішого шоумена", так що все вийшло ідеально", — розповіла Медді.

Сім'я протягом восьми місяців розучувала танець під композицію From Now On, яку у фільмі виконує персонаж актора Г'ю Джекмана, П. Т. Барнум. Щотижня вони тренувалися від 30 хвилин до години, доводячи номер до досконалості.

Опубліковане відео супроводжувалося підписом: "Дивіться, як наша сім'я 8 місяців тренувалася, щоб вивчити цей танець з улюбленого фільму моєї сестри як сюрприз на її весіллі". Ролик миттєво став вірусним, зібравши десятки тисяч коментарів.

"Справа не в танці (хоча він чудовий), а в тому, скільки часу і зусиль було вкладено, щоб зробити когось щасливим. Ось що означає бути по-справжньому багатим", — зазначив один із коментаторів.

На весіллі, яке відбулося 7 вересня 2024 року, сім'я не тільки виконала номер, а й переодяглася у відповідне вбрання. А потім на них чекав ще один сюрприз — до виступу долучився наречений Емі, який виконав кілька пісень, після чого весь зал підтримав флешмоб.

Медді, студентка магістратури в галузі маркетингових даних з Амстердама, також опублікувала відео з самого виступу. Цей ролик зібрав понад 5 млн переглядів.

"Я просто довірився алгоритму TikTok — і він мене не розчарував", — написав один із користувачів.

