Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Дочка ніколи не побачить маму: нова дружина чоловіка викинула відеокасети з покійною дружиною

Сварка, подружжя, сімейний конфлікт, нова дружина, дочка не побачить маму, стара відеокасета, пам'ять про дружину, друга дружина
Фото: Pexels | Ілюстративне фото

Чоловік зберігав записи впродовж 16 років, плануючи показати доньці в день її 18-річчя, щоб вона змогла побачити й почути свою матір, яку не пам'ятала через її ранню смерть.

Related video

Один із користувачів Reddit поділився несамовитою історією, яка викликала шквал емоцій в Інтернеті. Чоловік, відомий під ніком u/Much_Bed_2383, розповів, що його друга дружина викинула колекцію безцінних відеокасет, на яких була закарбована його перша дружина, Хлоя, яка загинула в автокатастрофі.

Сімейні відео становили особливу цінність для батька і його доньки Елеанор, оскільки були зняті в період вагітності Хлої. Чоловік зберігав їх протягом 16 років, плануючи показати доньці в день її 18-річчя, щоб вона змогла побачити й почути свою матір, яку не пам'ятала через її ранню смерть.

Однак радісне очікування перетворилося на трагедію після розмови з нинішньою дружиною Венді. Коли чоловік розповів їй про свій намір показати записи Елеанор, він помітив, як її вираз обличчя змінився. Наступного дня він виявив, що коробка з VHS-касетами зникла. Виявилося, що Венді викинула їх, пояснивши це тим, що чоловікові час "рухатися далі".

Сварка, подружжя, сімейний конфлікт, нова дружина, дочка не побачить маму, стара відеокасета, пам'ять про дружину, друга дружина Fullscreen
Ілюстративне фото
Фото: Reddit

Чоловік був розлючений і розчарований. Його історія швидко розлетілася Reddit, викликавши шквал осуду на адресу Венді. Користувачі соцмережі визнали її вчинок "жорстоким" і "надзвичайно егоїстичним". Багато хто закликав чоловіка розлучитися, оскільки його дружина, на їхню думку, вчинила навмисно і з ревнощів до покійної Хлої.

Діана Готтсман, експерт з етикету, також висловилася на цю тему в інтерв'ю Newsweek. На її думку, викидання предметів, що мають сентиментальну цінність, є серйозним попереджувальним знаком у стосунках. Вона підкреслила, що для збереження шлюбу парі необхідно звернутися по професійну допомогу.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я нареченої витратила 8 місяців на підготовку сюрпризу до весілля. Медді Віс разом з батьками й братами розучувала хореографію з улюбленого фільму своєї сестри Емі. Головною метою цих репетицій стало створення особливого сюрпризу.

Також стало відомо, що модель заробила понад 1 млн фунтів стерлінгів, переодягаючись в ельфа. Іві Різ почала свій кар'єрний шлях у 19 років і за 9 років стала однією з ключових фігур у мистецтві перевтілення, заслуживши прізвисько "Регіна Джордж світу косплею". Дівчина не планує зупинятися на досягнутому.