Дочка ніколи не побачить маму: нова дружина чоловіка викинула відеокасети з покійною дружиною

Чоловік зберігав записи впродовж 16 років, плануючи показати доньці в день її 18-річчя, щоб вона змогла побачити й почути свою матір, яку не пам'ятала через її ранню смерть.

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Один із користувачів Reddit поділився несамовитою історією, яка викликала шквал емоцій в Інтернеті. Чоловік, відомий під ніком u/Much_Bed_2383, розповів, що його друга дружина викинула колекцію безцінних відеокасет, на яких була закарбована його перша дружина, Хлоя, яка загинула в автокатастрофі.

Сімейні відео становили особливу цінність для батька і його доньки Елеанор, оскільки були зняті в період вагітності Хлої. Чоловік зберігав їх протягом 16 років, плануючи показати доньці в день її 18-річчя, щоб вона змогла побачити й почути свою матір, яку не пам'ятала через її ранню смерть.

Однак радісне очікування перетворилося на трагедію після розмови з нинішньою дружиною Венді. Коли чоловік розповів їй про свій намір показати записи Елеанор, він помітив, як її вираз обличчя змінився. Наступного дня він виявив, що коробка з VHS-касетами зникла. Виявилося, що Венді викинула їх, пояснивши це тим, що чоловікові час "рухатися далі".

Ілюстративне фото Фото: Reddit

Чоловік був розлючений і розчарований. Його історія швидко розлетілася Reddit, викликавши шквал осуду на адресу Венді. Користувачі соцмережі визнали її вчинок "жорстоким" і "надзвичайно егоїстичним". Багато хто закликав чоловіка розлучитися, оскільки його дружина, на їхню думку, вчинила навмисно і з ревнощів до покійної Хлої.

Діана Готтсман, експерт з етикету, також висловилася на цю тему в інтерв'ю Newsweek. На її думку, викидання предметів, що мають сентиментальну цінність, є серйозним попереджувальним знаком у стосунках. Вона підкреслила, що для збереження шлюбу парі необхідно звернутися по професійну допомогу.

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