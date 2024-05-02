Шер впервые рассказала о том, как отвергла легендарного артиста: о ком речь

Певица призналась, что ее испугала репутация артиста.

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77-летняя американская поп-икона Шер призналась, что много десятилетий назад за ней пытался ухаживать король рок-н-ролла Элвис Пресли, но она отвергла его. Об этом она рассказала в шоу Дженнифер Хадсон.

По словам артистки, у нее были весомые причины отклонить его внимание.

"Это потому, что я нервничала и знала о людях вокруг него. Дело не в том, что они были плохими людьми, просто я немного нервничала из-за его репутации. Я очень застенчивая, когда не работаю, и немного стесняюсь мужчин", – подчеркнула артистка. Больше никаких подробностей об Элвисе она озвучивать не стала.

В настоящее время Шер состоит в отношениях с 38-летним руководителем звукозаписывающей компании Александром "AE" Эдвардсом. Она предпочитает встречаться с более молодыми мужчинами, которые "воспитаны такими женщинами, как она, и поэтому никогда ее не боятся.

Что касается Элвиса Пресли, то несмотря на его мировую популярность и миллионы поклонниц, он был женат всего один раз. Его избранницей стала Присцилла Болье, на тот момент — девочка 14 лет, дочь довольно строгого военного, не хотевшего так просто отпускать свою драгоценную дочь. Но Элвис ухаживал упорно, красиво и в конце концов получил благословение взять Присциллу в жены, когда она окончит школу.

Элвис Пресли был женат только один раз Фото: Getty Images

Присцилла переехала в Мемфис в 1962 году и жила в Грейсленде. Этот особняк Элвис купил для себя и своей семьи на заработанные музыкой деньги. Еще через пять лет, в мае 1967-го, в Вегасе они наконец поженились. Песня "Люби меня нежно", когда-то ознаменовавшая начало кинокарьеры Элвиса, играла во время их свадебного танца. Лиза-Мари, их единственная дочь, родилась всего через год.

Пара развелась в октябре 1973 года Присцилла Пресли и Элвис развелись. До его смерти в 1977-м они оставались добрыми друзьями. Присцилла больше так и не вышла замуж.

Возвращаясь к Шер, добавим, что сейчас у нее – сложный период в ее семье, поскольку ее 47-летний сын Элайджа Блю Оллман категорически выступает против того, чтобы мать стала его опекуном. В заявлении младший наследник Шер утверждает, что артистка не имеет права распоряжаться его жизнью, поскольку он является самостоятельным человеком, который, к тому же, женился в 2013 году. По его словам, он хоть и борется с зависимостью от запрещенных веществ, но психически здоров.

В свою очередь певица боится, что Элайджа может умереть в течение года.

Ранее Фокус писал, что Шер обвиняют в найме людей для похищения сына из номера в гостинице.