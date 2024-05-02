Шер уперше розповіла про те, як відкинула легендарного артиста: про кого йдеться

Співачка зізналася, що її злякала репутація артиста.

Related video

77-річна американська попікона Шер зізналася, що багато десятиліть тому до неї намагався залицятися король рок-н-ролу Елвіс Преслі, але вона відкинула його. Про це вона розповіла в шоу Дженніфер Гадсон.

За словами артистки, у неї були вагомі причини відхилити його увагу.

"Це тому, що я нервувала і знала про людей навколо нього. Річ не в тому, що вони були поганими людьми, просто я трохи нервувала через його репутацію. Я дуже сором'язлива, коли не працюю, і трохи соромлюся чоловіків", — наголосила артистка. Більше жодних подробиць про Елвіса вона озвучувати не стала.

Наразі Шер перебуває у стосунках із 38-річним керівником звукозаписної компанії Александром "AE" Едвардсом. Вона вважає за краще зустрічатися з молодшими чоловіками, які "виховані такими жінками, як вона, і тому ніколи її не бояться.

Що стосується Елвіса Преслі, то незважаючи на його світову популярність і мільйони прихильниць, він був одружений лише один раз. Його обраницею стала Прісцилла Больє, на той момент — дівчинка 14 років, донька доволі суворого військового, який не хотів так просто відпускати свою дорогоцінну доньку. Але Елвіс залицявся наполегливо, красиво і врешті-решт отримав благословення взяти Прісциллу за дружину, коли вона закінчить школу.

Елвіс Преслі був одружений тільки один раз Фото: Getty Images

Прісцилла переїхала в Мемфіс 1962 року і жила в Грейсленді. Цей особняк Елвіс купив для себе і своєї сім'ї на зароблені музикою гроші. Ще через п'ять років, у травні 1967-го, у Вегасі вони нарешті одружилися. Пісня "Люби мене ніжно", що колись ознаменувала початок кінокар'єри Елвіса, грала під час їхнього весільного танцю. Ліза-Марі, їхня єдина донька, народилася лише через рік.

Пара розлучилася в жовтні 1973 року Присцилла Преслі та Елвіс розлучилися. До його смерті 1977-го вони залишалися добрими друзями. Прісцилла більше так і не вийшла заміж.

Повертаючись до Шер, додамо, що наразі в неї — складний період у її родині, оскільки її 47-річний син Елайджа Блю Оллман категорично виступає проти того, щоб мати стала його опікуном. У заяві молодший спадкоємець Шер стверджує, що артистка не має права розпоряджатися його життям, оскільки він є самостійною людиною, яка, до того ж, одружилася 2013 року. За його словами, він хоч і бореться із залежністю від заборонених речовин, але психічно здоровий.

Зі свого боку співачка боїться, що Елайджа може померти протягом року.

Раніше Фокус писав, що Шер звинувачують у наймі людей для викрадення сина з номера в готелі.