Співачку Шер звинувачують у наймі людей для викрадення сина з номера в готелі, — ЗМІ

Невістка Шер стверджує, що наразі їй нічого невідомо про місцезнаходження чоловіка.

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Американську співачку й акторку Шер звинувачують у тому, що вона 2022 року найняла людей для викрадення свого 47-річного сина Елайджі Блю Оллмана з готелю в Нью-Йорку, де він зупинився разом зі своєю дружиною, передає bbc.com.

За інформацією журналістів, у судових документах, поданих невісткою Шер Елайджі Марією Кінг, стверджується, що четверо чоловіків вивели її чоловіка з номера нью-йоркського готелю в листопаді минулого року, коли вони відзначали річницю весілля. Подружжя намагалося налагодити стосунки і врятувати свій шлюб, тому хотіло провести час разом, це була спроба примирення.

У судових документах, поданих у межах шлюборозлучного процесу до Вищого суду Лос-Анджелеса, Кінг заявила, що вони з Оллманом провели в готелі 12 днів, "працюючи над нашим шлюбом".

Але "після 12 днів, проведених разом у Нью-Йорку, 30 листопада 2022 року, у день річниці нашого весілля, до нашого номера увійшли чотири чоловіки та викрали (Оллмана — ред.) з нашого номера... Один із цих чоловіків, які його забрали, сказав мені, що їх найняла його мати", — стверджувала Марія Кінг у судовій заяві. "Наразі мені нічого невідомо про самопочуття і місцезнаходження мого чоловіка", — заявила невістка Шер, додавши, що "дуже стурбована і переживає за нього".

Видання звернулося по коментарі до представників Шер і Марії Кінг, але відповіді поки не отримало.

Нагадаємо, 28 вересня повідомлялося, що Шер з молодшим на 40 років бойфрендом відвідала показ Balmain. Пара, яка розлучилася в травні, вже у вересні знову возз'єдналася.