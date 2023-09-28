Шер із молодшим на 40 років бойфрендом відвідала показ Balmain

Пара, яка розлучилася в травні, вже у вересні знову возз'єдналася.

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77-річна американська співачка Шер з'явилася на показі жіночої колекції Balmain сезону весна/літо 2024 року в межах Тижня моди в Парижі разом зі своїм 37-річним бойфрендом Александром Едвардсом, незважаючи на те, що раніше багато ЗМІ писали про розрив пари, повідомляєDaily Mail.

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Для виходу на публіку артистка одягла чорний топ із глибоким вирізом і пару таких самих штанів. Зверху зірка накинула білий піджак із чорною вишивкою, а навколо її пояса була зав'язана велика біла хустка з вишивкою. Волосся вона залишила розпущеним, а завершував образ легкий макіяж.

Шер з'явилася на показі в чорно-білому ансамблі Фото: Getty

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Александр мав гарний вигляд у чорному костюмі і відповідних туфлях, які він поєднав з білосніжною сорочкою.

Пара сиділа в першому ряду і була у чудовому настрої.

Після розмов про розставання в травні цього року вони з'явилися знову на початку цього місяця, коли вони вечеряли разом у ресторані Funke в Беверлі-Гіллз.

Зараз ім'я Шер знову на слуху через скандал навколо того, що 30 листопада 2022 року вона найняла чотирьох чоловіків, щоб вони викрали її проблемного 47-річного сина Елайджу Блю Оллмана з нью-йоркського готелю. Чоловік саме збирався помиритися зі своєю дружиною в річницю їхнього весілля, як стверджують судові документи. Звинувачення зафіксовано в паперах, які подала 5 грудня 2022 року дружина Оллмана Марі Кінг, з якою він подав на розлучення 2021 року

За словами невістки Шер, артистка дуже переживала за здоров'я сина

Кінг, професійно відома як Куїні, сказала, що під час інциденту вони провели разом "12 днів наодинці з 18 по 30 листопада в Нью-Йорку, працюючи над своїм шлюбом".

Згідно з документами, вона також стверджувала, що "один із чотирьох чоловіків, які викрали Оллмана" сказав їй, що їх найняла Шер.

"Наразі мені нічого не відомо про самопочуття і місцезнаходження мого чоловіка. Я дуже стурбована і хвилююся за нього", — говорила тоді Марі.

Останні шість місяців Елайджа жив у знаменитому готелі Chateau Marmont і мав кепський вигляд. Зараз він, як припускають, перебуває в реабілітаційному центрі в Пасадені, штат Каліфорнія, після того, як знепритомнів на тротуарі на вході до готелю.

"Спочатку він виглядав так, ніби був мертвий, але насправді він знепритомнів. Співробітники підібрали його і відвели всередину", — розповів очевидець.

Шер у зйомці ролика для Balmain

Раніше Фокус писав, як Фокус писав про те, як 77-річна Шер сприймає свій вік.