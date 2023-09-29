Шер в образі блондинки відвідала з молодим коханим показ Givenchy

Незважаючи на те, що раніше закордонні ЗМІ писали про розрив пари, зараз вони підкорюють разом Тиждень моди в Парижі.

Related video

Американська співачка Шер з'явилася на показі жіночої колекції Givenchy сезону весна/літо 2024 в рамках Тижня моди в Парижі разом зі своїм 37-річним бойфрендом Олександром Едвардсом. Про це пише Daily Mail.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

77-річна співачка мала стильний вигляд, як і завжди, коли вона позувала, обіймаючись зі своїм коханим на зірковому заході. Знаменитість продемонструвала нову зачіску та світлий колір волосся. Для виходу у світ вона обрала білий топ, чорні штани-карго та шкіряний піджак. Зірка сцени поєднала свій ансамбль із прямокутними сонцезахисними окулярами.

Її супутник, який на 40 років молодший за неї, мав не менш стильний вигляд у чорних штанах і темному топі під піджаком з атласними лацканами. Олександр підібрав до аутфіту масивні туфлі і прикривав очі темними сонцезахисними окулярами.

Олександр Едвардс і Шер Фото: Getty Images

Нагадаємо, після чуток про розставання в травні цього року вони з'явилися знову на початку цього місяця, коли вечеряли разом у ресторані Funke в Беверлі-Гіллз. Також напередодні Шер і Олександр відвідали разом показ жіночої колекції Balmain.

Раніше Фокус про те, як 77-річна Шер сприймає свій вік.