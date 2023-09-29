Шер в образе блондинки посетила с молодым возлюбленным показ Givenchy

Несмотря на то, что раньше зарубежные СМИ писали о разрыве пары, сейчас они покоряют вместе Неделю моды в Париже.

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Американская певица Шер появилась на показе женской коллекции Givenchy сезона весна/лето 2024 в рамках Недели моды в Париже вместе со своим 37-летним бойфрендом Александром Эдвардсом. Об этом пишет Daily Mail.

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77-летняя певица выглядела стильно, как и всегда, когда она позировала, обнимаясь со своим возлюбленным на звездном мероприятии. Знаменитость продемонстрировала новой прическу и светлый цвет волос. Для выхода в свет она выбрала белый топ, черные брюки-карго и кожаный пиджак. Звезда сцены сочетала свой ансамбль с прямоугольными солнцезащитными очками.

Ее спутник, который на 40 лет младше ее, выглядел не менее стильно в черных брюках и темном топе под пиджаком с атласными лацканами. Александр подобрал к аутфиту массивные туфли и прикрывал глаза темными солнцезащитными очками.

Александр Эдвардс и Шер Фото: Getty Images

Напомним, после слухов о расставании в мае этого года они появились снова в начале этого месяца, когда ужинали вместе в ресторане Funke в Беверли-Хиллз. Также накануне Шер и Александр посетили вместе показ женской коллекции Balmain.

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