Молодша на 40 років: що відомо про стосунки співачки Шер і Александра Едвардса (фото)

77-річну співачку не бентежать десятиліття різниці у віці між ними. Александр Едвардс — музичний керівник, у нього є син від Ембер Роуз.

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Музичний керівник Александер Едвардс потрапив у заголовки газет, коли його вперше сфотографували, коли він тримався за руки з відомою співачкою Шер у листопаді 2022 року, повідомляє Рeople.

Пару часто критикували за 40-річну різницю у віці між ними. Але Шер відповіла, що її не турбує різниця у віці.

Співачка Шер з коханим Александром Едвардсом Фото: Getty Images

"На папері це досить смішно. Але в реальному житті ми чудово ладнаємо. Він приголомшливий. І я не наділяю чоловіків якостями, на які вони не заслуговують", — заявила Шер про їхні стосунки в грудні 2022 року на шоу Келлі Кларксон.

Чим займається бойфренд Шер

Едвардс працює музичним керівником в Universal Music Group, одному з трьох найбільших звукозаписних лейблів у галузі поряд із Sony Music і Warner Music Group. Він працював з Біллі Айліш і Аріаною Гранде.

Крім того, Едвардс — музичний продюсер і артист, який працював на незалежному лейблі репера Tyga Last Kings Records. У нього близька дружба з хіп-хоп виконавцем.

Попередні стосунки Александра Едвардса

Раніше, протягом трьох років, він був у стосунках з американською моделлю і телеведучою Ембер Роуз. Але в серпні 2021 року пара оголосила про розрив. Тоді Роуз, звинуватила Едвардса у зраді.

Ембер Роуз Фото: instagram.com/amberrose

У них є спільний син Слеш Електрик Олександр Едвардс, зараз йому 5 років.

Як Шер познайомилася з Олександром

Едвардс і Шер вперше зустрілися на Тижні моди в Парижі у вересні 2022 року. У вересні 2023 року їх уже вважали парою. Едвардсу 37 років, а Шер 77, але володарку Греммі не бентежать десятиліття різниці у віці між ними. За інформацією журналістів, знаменита співачка має досвід стосунків із чоловіками, які були молодшими за неї, зокрема з Велом Кілмером, Томом Крузом і Робом Каміллетті.

Шер і Александр Едвардс Фото: Getty Images

"Правда полягала в тому, що, якби я не зустрічалася з молодшими чоловіками, у мене б ніколи не було побачень. Молодших чоловіків не лякають старші жінки. Але старших чоловіків у мене не було", — поділилася зірка.

Як розвиваються їхні стосунки

У жовтні 2023 року Шер розповіла про те, як знайшла кохання у свої сімдесят: "Я зрозуміла, що ніколи не пізно. Ми разом уже рік, і, якби це був лише рік, воно б того варте. Я чудово проводжу час. Він особливий. Що б не трапилося, мені подобається бути з ним. Він змушує мене сміятися, і нам весело".

Минулого року, коли Едвардс купив Шер на Різдво величезну каблучку з діамантом, почали ходити чутки про заручини. "Немає слів", — підписала знімок каблучки співачка "Believe" у Твіттері.

Нагадаємо, 2 лютого повідомлялося, що 77-річна Шер вийшла на публіку з молодим бойфрендом. Шер і Александр Едвардс кілька разів сходилися і розходилися. Уперше чутки про їхній роман з'явилися наприкінці 2022 року.