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Стиль життя

77-річна Шер вийшла на публіку з молодим бойфрендом (фото)

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Фото: Getty Images | Шер та Александр Едвардс

Шер та Александр Едвардс кілька разів сходилися та розходилися. Уперше чутки про їхній роман зʼявилися наприкінці 2022 року.

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77-річна американська співачка Шер вийшла на публіку зі своїм молодим бойфрендом. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени напередодні прибула на вечірку Warner Music Group перед врученням премії "Греммі" в Голлівуді зі своїм бойфрендом-репером Александром Едвардсом, 38 років.

Музикант відчинив двері своїй дівчині, коли вона вийшла із заднього сидіння позашляховика з водієм.

Шер була у вицвілих чорних джинсах, прикрашених стразами на кишенях і штанинах.

Шер та Александр Едвардс Fullscreen
Шер та Александр Едвардс
Фото: Getty Images

Співачка заправила чорну сорочку з акцентними рукавами у штани і додала чорний оксамитовий піджак. Світле волосся Шер було укладене локонами, і вона носила блискучі сережки.

Шер та Александр Едвардс Fullscreen
Шер та Александр Едвардс
Фото: Getty Images

Супутник співачки обрав для виходу повністю чорний образ із теплим пальтом та блискучими прикрасами.

Пара позувала разом та посміхалася фотографам заходу.

Шер та Александр Едвардс Fullscreen
Шер та Александр Едвардс
Фото: Getty Images

Шер і Едвардс вперше викликали чутки про роман у листопаді 2022 року після того, як їх помітили, коли пара трималася за руки. Хоча деякі критики поставили під сумнів 40-річну різницю у віці пари, інсайдер розповів, що Шер це не турбувало.

Нагадаємо, що відомо про особисте життя Александра Едвардса.

Також Фокус писав про складну ситуацію із сином Шер.