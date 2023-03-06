76-річна Шер розповіла цікавий факт про особисте життя свого бойфренда

Про романтичні стосунки зірки сцени та молодшого за неї на 40 років Александра Едвардса стало відомо восени 2022.

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76-річна американська співачка Шер розповіла цікавий факт про особисте життя свого молодого бойфренда. Про це пише Daily Mail.

Напередодні легендарна зірка сцени відвідала святкування 90-го дня народження Керол Бернетт. Проте на публіці Шер з'явилася без супутника, з яким відвідувала попередні вечірки.

На запитання журналістів про те, де ж подівся її коханий, артистка відповіла, що він пообіцяв своєму сину провести час з ним.

"Моя пара турбується про свого сина", — зізналася 76-річна Шер.

[ + – ] Шер та Александр Едвардс Фото: Getty Images

Як відомо, у 2019 році в молодого коханого Шер народився син від Ембер Роуз. Зіркова пара закінчила свої романтичні стосунки у 2021. Втім, знаменитості підтримують стосунки заради спільного спадкоємця.

Про романтичні стосунки американської співачки та 37-річного репера стало відомо восени 2022, адже вони познайомилися на одному з Тижнів моди.

Уже кілька разів знаменитостей стали помічали на побаченнях, а перед новим роком коханий Шер подарував їй розкішну каблучку, що спровокувало чутки про заручини закоханих.

Нагадаємо, 76-річна Шер вийшла на публіку зі своїм молодим бойфрендом.

Також Фокус писав про новорічні фото Шер та Александра Едвардса.