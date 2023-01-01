76-річна Шер поділилася новорічними кадрами з молодим бойфрендом (фото)

Зіркова пара зустріла 2023 рік на гучній вечірці.

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76-річна американська співачка Шер поділилася новорічними кадрами зі своїм молодим бойфрендом. Знімки артистка опублікувала у Twitter.

Зірка сцени виклала кілька фото, на яких постала з новим кольором волосся та стала блондинкою. Судячи з усього, це перука. Тим часом її бойфренд, 36-річний репер Александр Едвардс цілує руку співачці. Новий рік вони зустріли в гучній компанії на вечірці.

"Це потрібно надіслати вам, хейтери, до частини у фільмі "Чарівник із країни Оз"… Коли Дороті вилила воду на злісну відьму та розтопила її", — підписала новорічні фото з коханим Шер.

[ + – ] Шер з молодим бойфрендом

Про романтичні стосунки зіркової пари стало відомо восени 2022, адже вони познайомилися на одному з Тижнів моди. Уже кілька разів закоханих помічали на побаченнях, а перед новим роком музикант подарував своїй коханій розкішну каблучку, що спровокувало чутки про заручини пари.

[ + – ] Шер з молодим бойфрендом Фото: Twitter Cher

Окрім цього, 76-річна Шер виклала знімок новорічної іграшки у формі Путіна, якого повісили на ялинці.

"Добре, ми можемо зробити винятки", — підписала твіт зірка сцени.

Нагадаємо, близькі люди Шер розповіли про ставлення її молодого бойфренда до нового роману.

Також Фокус писав про вартість розкішної каблучки Шер, яку вона отримала як новорічний подарунок від коханого.