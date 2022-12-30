Ювелір розкрив вартість обручки співачки Шер

Фанати співачки Шер вирахували, скільки коштує її обручка, подарована молодим бойфрендом.

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Американський ювелір Майк Фрід вирахував та оприлюднив вартість виробу. Про це повідомляє Page Six.

Зазначається, що кільце складається з діаманта грушоподібної форми вагою близько шести карат та доріжки з маленьких діамантів. Вартість такого виробу становить щонайменше 250 тисяч доларів.

"Грушоподібні діаманти такої ваги в карат неймовірно рідкісні, особливо високоякісні", — каже генеральний директор The Diamond Pro. "Ремінець теж виглядає нестандартним, з конусоподібним дизайном з боків діаманта. Ця каблучка зажадала ретельного планування, дизайну та майстерності".

Як відомо, пара познайомилася під час Паризького тижня моди, коли Шер відкривала показ Balmain. Відносини зоряної пари швидко розвиваються, закоханих все частіше помічають на побаченнях. Сама ж Шер написала твіт, у якому пояснила, що вони щасливі і не враховують думки оточення про 40 років різниці між ними.

Нагадаємо, 76-річна легендарна співачка Шер показала розкішне діамантове кільце, яке їй подарував 36-річний бойфренд Олександр Едвардс.

Також Фокус писав, що близькі люди співачки Шер прокоментували чутки про заручини артистки з молодим бойфрендом.