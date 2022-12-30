Ювелир раскрыл стоимость помолвочного кольца певицы Шер

Фанаты певицы Шер вычислили, сколько стоит ее обручальное кольцо, подаренное молодым бойфрендом.

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Американский ювелир Майк Фрид вычислил и обнародовал стоимость изделия. Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что кольцо состоит из бриллианта грушевидной формы весом около шести карат и дорожки из маленьких бриллиантов. Стоимость такого изделия составляет как минимум 250 тысяч долларов.

"Грушевидные бриллианты такого веса в карат невероятно редки, особенно высококачественные", — говорит генеральный директор The Diamond Pro. "Ремешок тоже выглядит нестандартным, с конусообразным дизайном по бокам бриллианта. Это кольцо потребовало тщательного планирования, дизайна и мастерства".

Как известно, пара познакомилась во время Парижской недели моды, когда Шер открывала показ Balmain. Отношения звездной пары быстро развиваются, влюбленных все чаще замечают на свиданиях. Сама же Шер написала твит, в котором объяснила, что они счастливы и не учитывают мнения окружения о 40 годах разницы между ними.

Напомним, 76-летняя легендарная певица Шер показала роскошное бриллиантовое кольцо, которое ей подарил 36-летний бойфренд Александр Эдвардс.

Также Фокус писал, что близкие люди певицы Шер прокомментировали слухи о помолвке артистки с молодым бойфрендом