"Ценит ее". Близкие люди Шер прокомментировали слухи о помолвке певицы

Артистка старше своего избранника на 40 лет.

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Близкие люди певицы Шер прокомментировали слухи о помолвке артистки с молодым бойфрендом. Об этом пишет Hollywood Life.

В частности стало известно, что роскошное кольцо было просто подарком для 76-летней Шер. Рэпер Александр Эдвардс не делал предложения своей возлюбленной.

"Нет, они не помолвлены. Этим сюрпризом Александр хотел показать, как ценит ее. Он считает, что она заслуживает весь мир. Он сделал подарок от всего сердца", — отмечает инсайдер издания.

Как известно, певица и рэпер познакомилась во время Парижской недели моды 2022 года, когда 76-летняя исполнительница открывала показ Balmain своей голограммой.

[ + – ] Шер и Александр Эдвардс

Роман звезд быстро развивается, их уже несколько раз замечали на свиданиях. Сама же певица написала впоследствии твит, в котором объяснила, что они счастливы и не учитывают мнения фанатов о 40 годах разницы в возрасте.

Недавно у 76-летней Шер умерла мама, поощрявшая дочь строить карьеру в мире шоу-бизнеса.

Напомним, Шер и ее молодого спутника заметили на свидании.

Также Фокус писал о роскошном подарке Шер от ее возлюбленного на Рождество 2022 года.