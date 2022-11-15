76-летняя Шер сходила на свидание с молодым бойфрендом (фото)

Ранее артистка заявляла, что счастлива в новых отношениях.

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76-летняя американская певица Шер сходила на свидание со своим молодым бойфрендом. Об этом пишет Daily Mail.

Влюбленные отправились на ужин в ресторан европейской кухни Olivetta в Западном Голливуде. Певица и 36-летний рэпер Александр Эдвардс были одеты в черно-белые аутфиты и улыбались, когда их заметили местные папарацци.

Для вечернего выхода в свет Шер выбрала блузку с акцентным воротничком, пиджак и брюки клеш. Волосы артистки были накручены легкими локонами. А на лице визажисты сделали макияж с акцентом на глаза.

Тем временем возлюбленный Шер выбрал для выхода белую рубашку, выделявшуюся среди его черных пальто и велюровых брюк. К образу музыкант добавил прозрачные очки.

[ + – ] Шер с возлюбленным

Как известно, пара познакомилась во время Парижской недели моды, когда Шер открывала показ Balmain. Отношения звездной пары быстро развиваются, влюбленных уже несколько раз замечали на свиданиях. Сама же Шер написала твит, в котором объяснила, что они счастливы и не учитывают мнения окружения о 40 годах разницы между ними.

[ + – ] Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

Напомним, 76-летняя Шер подтвердила свой новый роман.

Также Фокус писал о сотрудничестве певицы Шер и модного дома Balmain.