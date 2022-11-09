76-летняя Шер подтвердила роман с 36-летним продюсером

Артистка ответила хейтерам, которые критикуют ее выбор.

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Американская певица Шер пошла по стопам своей коллеги Мадонны, известной своими романами с мужчинами намного моложе себя, и начала встречаться с 36-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом. Слухи об отношениях пары поползли после того, как их увидели в популярном ресторане для знаменитостей Craig’s в Западном Голливуде, а на днях сама артистка расставила все точки над "і", сделав публикацию в Twitter.

"Я не защищаю нас. Ненавистники будут ненавидеть… Это неважно. Мы счастливы и это не должно беспокоить кого-то", – написала она. Певица также опубликовала фото возлюбленного, подписав его "Александр" и добавив эмодзи в виде сердечка.

[ + – ] Александр Эдвардс Фото: Скриншот

"Лучше бы он относился к тебе как к королеве, которой ты и являешься!", "Я не знаю, как я к этому отношусь. Я была его фанатом так долго, что сразу заподозрила его намерения по отношению к тебе. Мы знаем, что ты потрясающая, и я уверена, что твое ближайшее окружение будет продолжать поддерживать тебя. Хочу, чтобы ты была счастлива, но чтобы тобой не воспользовались!", "Шер, будьте счастливы вместе. Я фанат с 1998 года. Я люблю тебя. С любовью и приветом из Нидерландов. Ps Александру повезло с тобой", "Для меня важнее всего, что ты счастлива, Шер, когда ты счастлива, это делает меня счастливым", – пишут в комментариях поклонники певицы.

Напомним, французский дом высокой моды Balmain, создающий кутюрные наряды для красных дорожек и одевает почти всех знаменитостей, привлек легендарную певицу Шер к созданию своей новой коллекции кожаных сумок Blaze.