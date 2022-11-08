76-летняя Шер в облегающем кожанном комбинезоне стала лицом сумок от Balmain

Шер является воплощением сочетания классики и новаторства в моде, что максимально соответствует духу представленной ею сумки.

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Французский дом высокой моды Balmain, создающий кутюрные наряды для красных дорожек и одевает почти всех знаменитостей, привлек легендарную певицу Шер к созданию своей новой коллекции кожаных сумок Blaze. Она снялась в новой рекламной кампании бренда, представив сумку сразу в нескольких силуэтах.

На постерах артистка позирует в обтягивающих кожаных образах и длинными распущенными волосами.

Нынешний креативный директор Balmain Оливье Рустен объясняет, что сумка призвана объединить детали в стиле барокко с ценностями бренда. В конце концов, Balmain – это бренд, который пригласил тысячи "нормальных" людей на показ на подиуме, поэтому вполне логично, что Шер, которая также известна тем, что собирает огромные залы, должна принять участие. По словам дизайнера, эти сумки созданы для того, чтобы привлекать к себе внимание, и если кто и знает в этом толк, так это Шер.

"Больше всего на свете я хотел, чтобы Blaze была сумкой, которую обязательно заметят. Как я объяснил своей команде, я представлял эти сумки ключевыми компонентами самых смелых выходов. Для меня эти дизайны напоминают впечатляющие щиты, которые несли бесстрашные супергерои моей юности, и мне очень нравится идея нашего Balmain Blaze, добавляющего вдохновляющее ощущение непобедимости в качестве идеального финального штриха к каждому ансамблю", – подчеркнул Рустен.

Он добавил, что Шер удавалось определять культуру на протяжении десятилетий и что у нее долгая история того, как быть первопроходцем. Это как нельзя лучше соответствует бренду Balmain.

"Очевидно, что история успехов Шер, рекордов, наград, активности и определяющих культуру моментов ясно дает понять, что она прекрасно воплощает в себе термин "первопроходец. Она была смелым первооткрывателем на протяжении шести десятилетий, никогда не сбавляя темпа и всегда увлекая нас за собой, когда она идет вперед. Возможно, она была коронована как "Богиня поп-музыки", но она показала нам, что может править всеми возможными музыкальными жанрами – от фолка до стадионного рока – и в то же время каким-то образом умудряется тронуть нас до слез своими драматическими ролями и, когда она выбирает комедия, заставляющая нас смеяться, как никто другой. "Икона стиля" даже близко не подходит к описанию ее достижения в определении тенденций моды более чем за полвека. И в эту сложную эпоху, когда мы вынуждены бороться за давно назревшие изменения, впечатляющая, долгосрочная приверженность Шер к самоотверженной активности, безусловно, является примером для всех нас", – подытожил дизайнер.

Помимо участия в рекламной кампании, Шер снялась в новом видеоролике бренда, в котором демонстрируется несколько очень популярных способов стилизации линии Blaze от Шер.

Напомним, Шер вышла в свет с молодым любовником.