76-летняя певица Шер появилась на публике с 36-летним бойфрендом

По слухам, поп-дива встречается с бывшим продюсером Эмбер Роуз Александром Эдвардсом

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76-летняя певица Шер спровоцировала слухи о новом романе, выйдя в свет с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, который младше ее на 40 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Пара сходила на романтичный ужин в знаменитый ресторан Craig's в Западном Голливуде, Калифорния. Шер и Александр выбрали парные образы и оделись в черное. Позже к ним присоединился рэпер Tyga.

С ним Шер знакома уже давно, в сентябре они стали звездами показа мод Рика Оуэнса во время Недели моды в Париже.

[ + – ] Шер впервые вышла в свет с новым бойфрендом Фото: Getty Images

А когда она познакомилась с Александром Эдвардсом – неизвестно. Но на прошлой неделе они вместе развлекались в роскошном особняке Шер в Малибу, который она недавно выставила на продажу за 85 миллионов долларов.

Ранее Александр был продюсером и любовником певицы Эмбер Роуз. У пары есть общий сын Слэш Электрик, которому недавно исполнилось три года.

Эмбер и Александр расстались после скандала, когда выяснилось, что Александр ей изменял. Эмбер обвинила его разу в двенадцати одновременных романах и о каждом рассказала в своем Instagram.

Шер дважды разведена и имеет 53-летнего сына-трансгендера Чаза Боно, от ее покойного бывшего мужа Сонни Боно, который умер в 1998 году в возрасте 62 лет. Сонни получил тяжеліе травмы, катаясь на лыжах.

А с 1975 по 1978 год Шер была замужем за покойным певцом Греггом Оллманом, который умер в 2017 году в возрасте 69 лет.

Напомним, на недавнем показе Balmain Шер стала приглашенной звездой. Ее голограмма открывала показ, а в финале она вышла под собственный хит под руку с Оливье Рустеном.