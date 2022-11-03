76-річна співачка Шер з'явилася на публіці з 36-річним бойфрендом

За чутками, попдіва зустрічається з колишнім продюсером Ембер Роуз Александром Едвардсом

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76-річна співачка Шер спровокувала чутки про новий роман, вийшовши у світ із музичним продюсером Александром Едвардсом, який молодший за неї на 40 років. Про це пише Daily Mail.

Пара сходила на романтичний вечерю в знаменитий Craig's ресторан в Західному Голлівуді, Каліфорнія. Шер та Александр вибрали парні образи та одягнулися у чорне. Пізніше до них приєднався репер Tyga.

З ним Шер знайома вже давно, у вересні вони стали зірками показу мод Ріка Оуенса під час Тижня моди у Парижі.

[ + – ] Шер вперше вийшла світ з новим бойфрендом Фото: Getty Images

А коли вона познайомилася з Александром Едвардсом — невідомо. Минулого тижня вони разом розважалися в розкішному особняку Шер у Малібу, який вона нещодавно виставила на продаж за 85 мільйонів доларів.

Раніше Александр був продюсером та коханцем співачки Ембер Роуз. Пара має спільний син Слеш Електрик, якому нещодавно виповнилося три роки.

Ембер та Александр розлучилися після скандалу, коли з'ясувалося, що Олександр їй зраджував. Ембер звинуватила його разу в дванадцяти одночасних романах і про кожного розповіла у своєму Instagram.

Шер двічі розлучена та має 53-річного сина-трансгендера Чаза Боно, від її покійного колишнього чоловіка Сонні Боно, який помер у 1998 році у віці 62 років. Сонні зазнав тяжких травм, катаючись на лижах.

А з 1975 по 1978 рік Шер була одружена з покійним співаком Греггом Оллманом, який помер у 2017 році у віці 69 років.

Нагадаємо, на недавньому показі Balmain Шер стала запрошеною зіркою. Її голограма відкривала показ, а фіналі вона вийшла під власний хіт під руку з Олів'є Рустеном.