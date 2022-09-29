Голограма співачки Шер відкрила показ Balmain

А закрила показ сама співачка, вийшовши на подіум у боді, яке обтягує.

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76-річна попікона Шер стала головною зіркою нового шоу Balmain та креативного директора будинку моди Олів'є Рустена. Про це пише Vogue.

"Ми всі бачили зміну клімату цього літа. Ми всі бачили пожежі по всьому світу. І повертатися з показом у вересні, думаючи про те, чи будуть наші штани з високою або низькою талією, мені це здається трохи марним", — заявив Олів'є перед показом.

І продемонстрував сукні, що нагадують панно з макраме, вбрання з принтами класичних творів мистецтва та сукні, прикрашені принтами у вигляді полум'я.

Прикраси та сумочки нагадували середньовічні моделі сонячної системи, а взуття натякає на те, що наступного року в моді буде платформа та навмисне грубий дизайн. Так, ніби взуття створили із підручних засобів.

Найбільшим сюрпризом шоу стала 76-річна співачка Шер, яка на початку з'явилася у вигляді величезної голограми, а потім і у фіналі, коли вона вийшла на подіум до Олів'є Рустена.

Образ Рустена на показі вже назвали образом "самурая-месії". Він намагався створити екологічну колекцію, використовуючи папір, сухе бананове листя та лозу.

"У мене є друзі, які кажуть мені, що не хочуть мати дітей, тому що не знають, яким буде світ завтра. І річ вже не в наявності смаку та в естетиці", — заявив Рустен.

На шоу запросили понад тисячу гостей, а саме воно тривало на 15 хвилин довше, ніж заплановано. Все тому, що моделі не могли йти занадто швидко у вузьких вбраннях.

Цікаво, але до створення промо колекції доклав руку український дизайнер Олексій Кондаков, який прославився своїми знаменитими колажами із класичних полотен та сучасних фото повсякденної реальності.

[ + – ] Роботи Олексія Кондакова для Олів'є Рустена

Раніше Кондаков створив серію NFT, яку продав, щоби передати гроші на підтримку української армії.

Нагадаємо, раніше Олів'є Рустен представив свою колекцію для Жана-Поля Готьє, назвавши її "відкритим листом кохання".